Un débat qui fait rage depuis plusieurs années, c'est bien celui qui concerne l'augmentation du prix des jeux vidéo. Certains pensent que c'est justifié, d'autres considèrent que ça n'a pas lieu d'être, ou du moins de continuer. N'oublions pas qu'il y a des jeux qui coûtent maintenant 80€ à la sortie. Pour le président de Capcom, la réponse est toute trouvée, et elle ne va certainement pas plaire à tout le monde...

Capcom va-t-il rejoindre les rangs ?

C'est lors du Tokyo Game Show 2023 que Haruhiro Tsujimoto a pris la parole sur le sujet. Le PDG de Capcom a mentionné les coûts qui accompagnent la production de jeux vidéo. Cela demande un budget plus conséquent que par le passé. Il en a donc profité pour faire un comparatif avec le prix de vente de ces derniers. Son avis est clair : pour lui, les jeux vidéo ne coûtent pas assez cher. « Les coûts de développement sont environ 100 fois plus élevés qu’à l’époque de la Famicom (NES), mais le prix des jeux n’a pas tellement augmenté ». Mais sa réflexion ne s'arrête pas là. Tsujimoto a d'autres arguments en poche.

Si le studio demande un prix d'achat des jeux plus élevés, c'est aussi pour permettre une augmentation des salaires dans l'industrie. Une telle initiative pourrait attirer des personnes talentueuses et les inciter à travailler pour divers studios. D'ailleurs, Capcom a d'ores et déjà commencé le processus. L'année dernière, la firme annonçait un accroissement des salaires de leurs employés de 30%. Pour le big boss, procéder ainsi octroie un environnement de travail plus sain. « Étant donné que les salaires augmentent dans l’ensemble de l’industrie, je pense que le fait d’augmenter les prix unitaires est une manière saine de gérer son entreprise ».

Ceci dit, malgré les propos de Tsujimoto, nous n'avons pas encore constaté une augmentation. Contrairement à d'autres éditeurs, Capcom n'a pas rejoint les rangs de ceux qui vendent leurs productions à 80€. Souvenez-vous, les éditions standards de Street Fighter 6 et de Resident Evil 4 Remake étaient disponibles pour la somme de 60-70€ (suivant la plateforme). Mais c'est sûrement voué à changer. De plus, le patron du studio est persuadé que le climat économique actuel ne change rien à la vente des jeux vidéo : « Tout comme la récession n’empêche pas les gens d’aller au cinéma ou au concert de leur artiste préféré, les jeux de haute qualité continueront de bien se vendre ». Affaire à suivre.

Des futurs jeux à payer au prix fort ?

Quoi qu'il en soit, même si Capcom venait à augmenter le prix de ses jeux, on sait que la qualité devrait être au rendez-vous. Du moins, c'est le cas de la licence Resident Evil. Le remake du quatrième opus est un véritable carton. La preuve, il y a deux mois, il a réussi à décrocher le palier des cinq millions de ventes. Cela faisait depuis 2009 qu'un titre de la franchise ne l'avait pas atteint aussi rapidement. Les copies du jeu se seraient-elles aussi bien vendues si le jeu coûtait 80€ à la sortie ? Les prochains Resident Evil vont-ils être concernés ? C'est la question qu'on peut se poser.