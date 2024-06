On parle souvent de nos consoles de salon et de nos PC, mais on a tendance à oublier qu’il y a un parc bien plus grand que ça encore : le smartphone. Jouer sur son téléphone portable, sa tablette… c’est quelque chose que tout le monde fait ou a fait. Depuis quelque temps, les éditeurs tentent de séduire cette vaste audience, non pas avec des jeux mobiles mais bel et bien avec des versions, des portages, de leurs AAA. Le problème… c’est que c’est un vrai four.

Les AAA comme Resident Evil sont en galère sur mobile, une vraie cata

Les chiffres parlent d'eux-mêmes et s’ils ne prennent que ce qu’il se passe chez Apple (iOS) ils sont très largement représentatifs de la tendance du marché.

Des licences archi populaires comme Resident Evil ou encore Assassin’s Creed sont des bides monstrueux. Même son de cloche avec des AAA ambitieux et hyper bien reçus comme Death Stranding. Aucun d’eux n’arrive à sortir du lot. On parle ici de jeux qui se sont vendus entre 3000 et 15000 exemplaires selon les organismes. Un constat alarmant, même lorsque l’on se penche sur les meilleures estimations. Mobilegamer a fait un gros point sur les AAA du marché iOS en se basant sur les chiffres estimés par Appfigures et a également partagé ceux calculés par Appmagic, une autre source.

D’après le rapport, un titre comme Assassin’s Creed Mirage (49,99 €) aurait été téléchargé entre 123 et 280 000 fois pour sa version gratuite pour des ventes estimées entre 3000 et 5750 unités. Un jeu comme Resident Evil 4 (29,99 €) aurait quant à lui été téléchargé entre 357 et 710 000 fois pour 7000 à 15 000 unités vendues. Resident Evil Village (15,99 €) ne fait pas vraiment mieux avec 370 à 817 000 téléchargements pour des ventes estimées à 34 000 unités au maximum.

Et pourtant, ce n'est pas fini

Ce ne sont ici que des estimations provenant de deux organismes différents, mais même en prenant les estimations les plus optimistes, le tableau est loin d’être idyllique. On rappel qu'il ne s'agit ici que de chiffres issu du marché iOS. Mais le fait est qu'ils sont représentatifs de l'état du marché. Le problème vient notamment du prix des jeux mais aussi du fait que la plupart demande de posséder des smartphones haut de gamme.

Les joueurs mobiles semblent ne pas être trop friands de AAA visiblement, mais le marché est pourtant l’un des plus rentables de l’industrie, si ce n’est le plus tout simplement d’ailleurs.

Mais les consommateurs sont clairement plus enclins à débourser des dizaines, centaines et parfois même milliers d’euros dans des jeux free-to-play qui pullulent dans les stores que mettre la main au portefeuille pour un jeu dit “premium”. Ceci étant, les éditeurs continuent tout de même d’essayer, comme le fera prochainement Capcom avec son Resident Evil 7 mobile par exemple. Reste maintenant à voir si la tendance changera, ou non à l’avenir.