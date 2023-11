Resident Evil fait partie des licences de Capcom qui continue à vivre après toutes ces années. Contre vents et marées, la franchise tient bon et le public l'adore. Récemment, nous avons eu droit à l'excellent remake du quatrième opus, mais de nouveaux titres voient encore le jour. En 2017, la formule a complètement changé, passant en vue subjective et revenant à une ambiance plus axée sur l'horreur avec le septième jeu. Il fut succédé par Village et son DLC, marquant la fin de l'histoire des Winters. Une neuvième itération est maintenant en chantier, et nous en savons plus à son propos. Et ce que nous avons appris est assez bluffant.

Resident Evil 9, le plus grand jeu de la licence ?

Les informations que nous avons obtenues sont à prendre avec du recul, car elles n'ont pas été officialisées. Elles nous viennent de Dusk Golem, un insider qui a déjà fait ses preuves au niveau des « scoops » qu'il donnait à propos de la franchise. Selon lui, le développement de Resident Evil 9 demande un budget très conséquent. Ce serait même le plus gros jamais déployé pour un jeu de la série. Ce sera donc un titre monumental, et notre homme va jusqu'à dire qu'il sera le plus grand RE de tous les temps. Cela promet de belles choses pour ce nouvel opus, s'il dit bien la vérité.

Les deux choses que j'ai dites publiquement à ce sujet sont que RE9 demande le plus gros budget de la saga, et qu'il prendra le plus de temps à être développé de tous les jeux RE à ce jour (il est en développement depuis 2018, et ne sortira probablement pas avant 2025 au plus tôt.

Au vu d'un projet aussi massif et ambitieux, une sortie en 2025 n'est pas dénuée de sens, même si ça ferait mal aux fans. Là où ça devient plus étrange, c'est vis-à-vis du rôle de l'histoire de Resident Evil 9. Dusk Golem explique que Capcom la voit comme « un chapitre final pour certaines choses afin de passer à de nouveaux arcs scénaristiques, pour faire prendre à la série de nouvelles directions ». Pourtant, nous avons eu la confirmation que nous ne reverrons plus la famille Winters. Par contre, ça pourrait vouloir dire que Chris Redfield aura une place de choix dans ce nouveau jeu. Après tout, c'est le seul personnage à apparaître dans le 7 et le 8. Claire, Leon ou encore Ada sont aux abonnés absents.

Encore un changement de formule ?

Ce n'est pas le seul leak qu'a subi Resident Evil 9. On avait notamment appris que son cadre serait posé dans une ville fantôme, à l'ouest, et qu'il y aurait des créatures mythiques à affronter. Cela dit, il sera probablement bien différent du 7 et de Village. Si on se fie à ce que dit l'insider, cette suite représenterait un « nouveau chapitre » pour le studio. En bref, un nouveau départ, et pas seulement côté scénario. Allons-nous repasser à une vue à la troisième personne ? Ou à quelque chose d'encore plus surprenant ? Nous ne sommes malheureusement pas prêt de le savoir. En attendant, vous pouvez profiter du DLC de Resident Evil 4 Remake consacré à Ada Wong.