En ce moment, c'est dur d'être un fan de RE. Enfin presque, puisqu'il y a tout de même eu Resident Evil 4 Remake en cette année 2023. Néanmoins, les joueurs qui attendent des nouvelles du 9 perdent espoir d'en savoir plus avant 2024. On sait qu'il existe, mais c'est à peu près toutes les informations officielles qu'on possède à son sujet. Et visiblement, il faut continuer à prendre son mal en patience, car la franchise n'est pas prête de remonter sur le devant de la scène.

La suite de Resident Evil, c'est pour quand ?

La dernière fois qu'on a entendu parler de la licence de Capcom, c'était lorsque Dusk Golem avait pris la parole sur Resident Evil 9. Selon lui, le développement du jeu demande un budget colossal, et ce serait le plus gros jamais déployé pour un titre de la série. Ça ferait de lui « le plus grand RE de tous les temps », ce qui n'est pas à prendre à la légère. « Les deux choses que j'ai dites publiquement à ce sujet sont que RE9 demande le plus gros budget de la saga, et qu'il prendra le plus de temps à être développé de tous les jeux RE à ce jour. Il ne sortira probablement pas avant 2025 au plus tôt ».

Dit comme ça, c'est plutôt alléchant, mais il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Notre homme est habitué à livrer des « scoops » sur la licence, certes, mais il lui arrive souvent de faire des ratés. En tout cas, il est de nouveau intervenu sur un serveur Discord pour parler de l'avenir de Capcom. Il nous explique qu'il y aura bien un gros jeu qui sera annoncé fin 2023, avec une sortie fixée en 2024. Néanmoins, Dusk Golem est formel : ça ne concerne ni Resident Evil ni Dragon's Dogma 2. Au vu des dernières rumeurs, il faut plutôt tabler sur Monster Hunter 6 ou MH World 2. Une annonce aux Game Awards 2023 ?

Un futur incertain ?

RE9 ne serait donc pas attendue avant 2025, ce qui devrait décevoir une partie des fans. Et ce n'est pas tout. Si vous suivez les rumeurs autour de Resident Evil, vous avez sans doute déjà entendu parler d'un remake de Code Veronica. Ça a notamment pris de l'ampleur depuis la publication d'un long message sur 4chan décrivant le projet en détail. Dusk Golem nous dit de ne pas y faire attention, car c'est purement et simplement « n'importe quoi ». Mais avec 4chan, les joueurs ont l'habitude.

Quant à Resident Evil 9, il a déjà fait l'objet de leaks, même s'il faut également bien faire attention à ce qu'on nous rapporte. Son cadre serait posé dans une ville fantôme, à l'ouest, et il y aurait des créatures mythiques à affronter. Il représenterait un « nouveau chapitre » pour le studio, un nouveau départ. Est-ce que ça promet un retour à la vue à la troisième personne ? On n'est pas prêt de le savoir tant qu'il n'y aura pas un premier trailer. Affaire à suivre.