Resident Evil 9 est au centre des discussions ces derniers temps en raison de leaks massifs. Des fuites qui sont néanmoins à prendre avec d'énormes pincettes pour le moment. On vous invite à vous référer à notre article, mais il a notamment été dit que Leon S Kennedy et Jill Valentine seraient les deux personnages jouables de cet épisode. Chris Redfield et Barry Burton, qui se sont croisés dans RE Rebirth, seraient également là mais en tant que soutiens seulement. Ils interviendraient via une radio, un peu comme dans RE4 ou RE5 visiblement. Ce volet d'ores et déjà attendu de pied ferme pourrait vous préparer une grosse surprise très bientôt.

Le trailer d'annonce de Resident Evil 9 pour bientôt ?

Les leaks de Resident Evil 9 font parler mais il est bien compliqué de statuer sur leur véracité, tant certaines choses ressemblent à de la fan-fiction. Le seul moyen d'y voir vraiment plus clair, ce sera lors de l'annonce officielle par Capcom. À l'heure actuelle, l'éditeur japonais a uniquement confirmé travailler sur un nouveau jeu, ce qui n'a évidemment surpris personne. On a tout de même eu une information intéressante, à savoir que c'est le directeur de Resident Evil 7, Kōshi Nakanishi, qui est le directeur du jeu. Est-ce qu'on aura le droit à une orientation plus horreur que Village ? Votre serviteur croise les doigts.

Ces leaks, qu'ils soient vrais ou non, mettent en tout cas en appétit les fans qui se demandent bien quand tombera le premier trailer de Resident Evil 9. Le titre pourrait être annoncé plus vite que vous ne le pensez, aux Game Awards 2024. Selon le twittos Lunatic Ignus, c'est envisageable. « Je pense également que le prochain jeu Resident Evil sera annoncé en décembre, mais compte tenu de l'attention portée à Monster Hunter : Wilds, on peut dire sans risque de se tromper que « c'est juste une énorme possibilité » que ce jeu soit présent ».

On perçoit pas mal de spéculation dans cette déclaration, mais peut-être que l'internaute a eu vent de quelque chose. Quoiqu'il en soit, Capcom pourrait effectivement retarder la révélation de Resident Evil 9 pour ne pas faire de l'ombre à Monster Hunter Wilds, d'autant qu'il est évident que RE9 ne sortira pas au premier trimestre 2025. Rien ne presse donc.

Source : Lunatic Ignus.