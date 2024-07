Comme prévu, Capcom a tenu un petit live événement pour parler de ses prochains jeux à venir. Pas de Monster Hunter Wilds au programme, l’éditeur avait bien prévenu, mais le retour très remarqué de Dead Rising, qui va revenir en très grande forme. On a aussi pu voir la nouvelle IP de la firme, Kunitsu Gami, mélange de jeu d’action et de tower defense intrigant, mais aussi du Resident Evil avec un nouveau portage du septième opus, mais pas que.

Un nouveau Resident Evil confirmé par Capcom !

Comme cela arrive bien souvent, sans crier gare, une petite surprise s’est glissée en toute fin de stream. Alors que Kōshi Nakanishi, Directeur de Resident Evil 7, parlait du nouveau portage, ce dernier a fait une annonce qui va assurément faire plaisir aux fans : un nouveau Resident Evil est bel et bien en chantier. « Nous avons réussi à obtenir des informations intrigantes », nous annonce la voix off avant que l’homme ne réapparaisse à la caméra. « Nous travaillons sur un nouveau Resident Evil », balance le Directeur du jeu. C’est officiel, un nouveau jeu arrive et on ne parle pas ici d’un remake, même si l’on entend pas mal parler d’un certain Code Veronica Remake justement. Non, ici il s’agirait visiblement bien d’un tout nouveau jeu, Resident Evil 9 ? « Après Resident Evil 7, il a été vraiment difficile de décider ce que nous allions faire ensuite. Mais nous avons trouvé et honnêtement, nous ressentons une certaine satisfaction » affirme le developpeur.

On aura des nouvelles prochainement, soyez patient

Celui que l’on pressent comme étant Resident Evil 9 serait donc visiblement développé par la même équipe qui a donné naissance à RE 7, l’un des meilleurs de la franchise. C'est une bonne, un excellente nouvelle même. De quoi chauffer et rassurer les amoureux de la licence qui ont retrouvé en ce septième épisode l’essence de la licence : la survie et la peur. Cependant, aucune autre information n’a été donnée, pas même le nom. Si nous appelons le jeu Resident Evil 9 ici c’est seulement parce qu’il s’agit du prochain jeu principal à venir et que les rumeurs vont bon train à son sujet.

On nous parle déjà d’un jeu en monde semi-ouvert, où Leon aurait une place visiblement importante. Beaucoup de bruit de couloir et aucune info concrète. La seule chose que l’on sait désormais de source sûre, c’est qu’un nouveau jeu est en chantier. Nul doute que l’on en entendra parler prochainement. Le Directeur du jeu, Kōshi Nakanishi, nous confirme qu’il ne peut rien dire de plus pour le moment, mais que ça le chatouille. « J’attends avec impatience le jour où je pourrai partager ces détails avec vous », termine-t-il.

Nous aussi on n’attend que ça.