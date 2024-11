Resident Evil 9 est en développement chez Capcom, c'est une certitude puisque l'annonce a été faite par Kōshi Nakanishi, le directeur de RE7. Pour l'instant, il n'a pas mentionné le titre en ces termes et il est donc possible que ce ne soit pas le nom final. On n'est pas à l'abri d'un jeu de mots par exemple comme avec Village. Aurons-nous un premier teaser trailer prochainement ? Récemment, les fans se sont affolés après la découverte d'une page Metacritic, mais pour le moment, il n'y a pas eu de suite.

De très gros leaks sur Resident Evil 9...

Selon les rumeurs, Resident Evil 9 pourrait débarquer d'ici fin 2025 ou début 2026. Mais à l'heure d'écrire ces lignes, Capcom n'a fourni aucun détail officiel. On ne peut donc que se raccrocher qu'aux rumeurs, et justement, il y aurait du nouveau à ce niveau d'après BioClassified et la chaîne YouTube ROENetwork avec une montagne de leaks qui risque de diviser. Sortez les grosses pincettes de rigueur...

Resident Evil 9 se déroulerait à priori quatre ans après Resident Evil Village sur une île. Leon S Kennedy et Jill Valentine, les deux personnages jouables de ce prochain épisode si l'on se fie à ces fuites, seraient envoyés là-bas pour enquêter sur la société qui a créé Eveline de Resident Evil 7. Une entreprise qui se serait isolée de la population pour lancer une production de masse d'Eveline, supervisée par un certain M. Simon, en se servant du Megamycete.

Leon et Jill pourraient même être infectés par le Megamycete. Une infection qui leur ferait avoir des visions d'Eveline tout au long du jeu. Pour en terminer sur ces deux héros, il est stipulé que Jill serait habillée un peu à la manière de Resident Evil 5 : Lost in Nightmares, tandis que Leon ressemblerait plus à la version vue dans le long-métrage d'animation Damnation. Ce dernier aurait l'air plus vieux, avec un visage mal rasé, et des cheveux légèrement plus longs. Pour épauler ces deux protagonistes cultes, on pourrait aussi revoir Chris Redfield et Barry Burton, qui seraient de simples protagonistes secondaires non jouables apparemment. Ils pourraient être là en tant que soutiens, avec la possibilité d'interagir régulièrement avec eux via un système de communication au gré des missions.

... ou de simples inventions

Si l'on en croit ces leaks, Rose du DLC Les Ombres de Rose serait mentionnée et la Blue Umbrella serait de retour en tant que « gentils ». D'un point de vue des ennemis, il est expliqué que Leon et Jill pourraient faire face à des zombies évolués, similaires aux Ganados de Resident Evil 4. Plus étonnant, et c'est là que ça peut prêter à sourire ou à rire, mais Jill serait traquée par le « Goat-Man ». Un némésis avec un corps humain, mais une tête de chèvre ? Étant donné les directions prises par Village, on n'est plus à ça près et on peut tout imaginer. Leon ne serait pas mis de côté et aurait également le droit à son stalker, bien qu'on n'ait pas de détails sur sa nature.

Ces rencontres avec des ennemis potentiellement plus réactifs que des zombies de base auraient lieu dans un hôpital abandonné, des grottes, des maisons abandonnées, des forêts et même un « temple ». Sur la Toile, notamment ResetERA, ces prétendus leaks de Resident Evil 9 divisent déjà et certains n'y croient pas vraiment.

Source : ROENetwork.