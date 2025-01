À nouvelle semaine, nouveau leak sur Resident Evil 9 et ça concerne encore le personnage principal. Une rumeur qui va faire des heureux et des déçus parmi la communauté RE.

Comme on a pu l'apprendre ce week-end, la saga cultissime de Capcom aura bien le droit à une énième adaptation au cinéma. Une nouvelle qui va peut-être déjà donner des sueurs froides à certains vu le niveau des précédents longs-métrages, mais au moins, Paul W.S Anderson et Johannes Roberts (Bienvenue à Raccoon City) ne sont pas impliqués. Non pour ce prochain film Resident Evil, la production a confié les clés à Zach Cregger, responsable de l'excellente surprise Barbare (Barbarian). Durant cette courte pause avant d'attaquer cette semaine, RE9 a aussi encore fait parler de lui. Ça diviser.

Quel sera le personnage principal de Resident Evil 9 ?

En novembre dernier, Resident Evil 9 aurait été victime d'une montagne de leaks très détaillés sur le contexte scénaristique, les environnements ou encore les personnages jouables. Suite à cette publication, AestheticGamer1 / Dusk Golem est monté au créneau pour démentir une information sur le héros ou l'héroïne principal(e). D'après lui, Jill Valentine n'aurait pas d'une présence importante. « Jill ne joue pas un rôle majeur dans RE9, malheureusement. Cette rumeur d'hôpital qui circule, c'est 100% du pipeau. Je préfère crever l'abcès autour de Jill avant que les faux espoirs s'installent durablement ». Or une internaute n'a pas manqué de lui faire remarquer qu'il avait lui-même lancé ce bruit du couloir sur Resident Evil 9 il y a quelque temps, ce à quoi il a répondu pour clarifier les choses.

« C'était vrai à l'époque, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas plus compliqué, je ne serais pas surpris que lorsque Resident Evil sortira qu'ils puissent montrer que les premières ébauches du jeu avaient Jill [en personnage principal] » a t-il déclaré. Quel serait le personnage principal de RE9 si ce n'est pas Jill Valentine ? Il faut sortir les grosses pincettes, mais si l'en croit AestheticGamer1, ce serait Leon S Kennedy.

« Leon est à 100% le personnage principal de Resident Evil 9. Jill n'a pas vraiment de rôle. Peut-être qu'un fichier y fera référence, mais elle n'est pas du tout un personnage majeur du jeu. Il y a d'autres raisons pour lesquelles cette rumeur est fausse, mais si vous voyez une rumeur prétendant que Jill a un rôle principal dans RE9 dans la version finale du jeu, alors malheureusement ce n'est pas vrai ». Un leak à prendre avec du recul qui fera des heureux, les fans de Leon, et des déçus, les aficionados de Jill, si ça se confirme.

Crédits : Capcom.

Source : AestheticGamer1.