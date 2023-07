Resident Evil Village (alias l'épisode 8) fut un très beau carton pour Capcom, notamment en dépassant en juin dernier (2023 à l'écriture de cette news) la barre symbolique des 8 millions d'exemplaires. Il n'en fallait pas plus pour l'éditeur nippon pour avoir envie d'en faire un nouvel épisode. C'est du moins ce que l'on peut apprendre via l'information d'un insider qui nous parle de la date de sortie de RE9.

Resident Evil 9 en bonne route ?

S'exprimant sur Discord, l'insider Dusk Golem à divulgué des nouvelles informations liées à Resident Evil. Ce n'est pas la première fois, puisqu'il est un peu le spécialiste depuis plusieurs années. La différence c'est que cette fois cela concerne la date de sortie d'un certain Resident Evil 9. Voici l'ensemble de son propos sur le dit jeu qui pour mémoire, n'a pas été confirmé officiellement par Capcom :

2025, c'est ce que je dirai, mais il sera probablement annoncé l'année prochaine. Je ne répondrai pas à d'autres questions sur RE, mais je vais lancer cet os à ronger. Il y a un gros jeu Capcom qui sera annoncé à la fin de l'année et qui sortira à l'automne 2024, et il est probable que RE9 sera annoncé l'année prochaine et sortira en 2025.

D'après les divers rumeurs, le jeu est apparemment en développement sous le nom de code Resident Evil Apocalypse et pourrait présenter des créatures mythologiques comme le satyre, les wendigos et d'autres monstres folkloriques. Dusk Golem a également teasé un autre titre que Capcom devrait dévoiler plus tard cette année avec une sortie prévue pour l'automne 2024. De nombreux fans soupçonnent qu'il s'agit du prochain jeu Monster Hunter et du successeur de Monster Hunter World. Evidemment et comme toujours, il est possible que ce jeu mystère non annoncé soit tout autre chose, il ne reste donc plus qu'à attendre et surtout être très patient.

À quoi s'attendre ?

Outre la date de sortie, un autre insider avait publié en mai dernier quelques informations (toujours à prendre avec des pincettes) sur le fait que le jeu Resident Evil 9 pourrait mettre en vedette Chris, Claire Redfield et Jill Valentine. Soit 3 grosses stars de la franchise. Vous pouvez retrouver le message de l'époque toujours en ligne sur le compte Twitter de l'informateur en question :

De votre coté, qu'aimeriez-vous voir de nouveau pour le jeu Resident Evil 9 ? Qu'il s'agisse de personnages, monstres ou même décor.