Un nouveau jour, un nouveau leak pour le très attendu Resident Evil 9. Le leaker et insider Dusk Golem nous dévoile encore un élément majeur du prochain titre de Capcom.

Si nous savons déjà que Resident Evil 9 pourrait sortir courant janvier 2025, de nombreuses inconnues demeurent, comme par exemple le cadre de cette prochaine aventure horrifique. C'est justement l'objet du leak du jour.

Resident Evil 9 part en vacances, ça tourne mal

Selon Dusk Golem, Resident Evil 9, qui devrait faire suite à Village, va délaisser l'Europe de l'Est et pousser vers l'Asie. Plus précisément en Asie du sud-est. Le prochain titre de Capcom ne devrait toutefois pas abandonner l'ambiance rurale du précédent opus ou encore de Resident Evil 4 Remake. Il serait en effet question d'une nouvelle ville modeste fictive, située sur une île s'inspirant de Singapoure.

Cette nouvelle révélation pourrait en tout cas coller avec d'autres leaks de Dusk Golem. Celui-ci avait en effet indiqué que le prochain opus de la franchise survival horror phare de Capcom prendrait le parti d'essayer de nous faire peur en monde ouvert. Le studio japonais aurait ainsi utilisé Dragon's Dogma 2 comme un moyen de tester son RE Engine sur ce terrain, avant d'en transposer les enseignements tirés sur un plus gros morceau, quoi qu'avec un espace de jeu un tant soit peu délimité en l'espèce.

Rappelons bien sûr qu'il ne s'agit là que de simples rumeurs. Si Resident Evil 9 est attendu en janvier 2025, il pourrait faire une apparition le mois prochain dans le cadre du Summer Game Fest. L'occasion d'en connaître le synopsis, les personnages principaux impliqués, et en confirmer le cadre. Outre un Monster Hunter Wilds quasiment garanti, Capcom pourrait encore avoir de belles surprises en réserve pour les fans. Un nouveau titre connu sous le nom de code The Descendants pourrait faire son apparition, ainsi éventuellement qu'un remake d'un autre jeu Resident Evil. Rendez-vous dans un petit mois pour en avoir le cœur net.