Cela fait un moment que les rumeurs les plus folles et des leaks en tous genres affluent autour de Resident Evil 9. Si on a la certitude qu'il est à un stade avancé de son développement chez Capcom et qu'il sortirait courant 2025/2026, le reste est en revanche un flou assez artistique. Ce jusque dans son synopsis et ses personnages jouables. Sujet sur lequel un nouveau « leak » vient d'ailleurs potentiellement doucher les espoirs des fans.

Y'a Jill seulement du vrai dans les derniers leaks de Resident Evil 9 ?

Après l'excellent et horrifique Resident Evil 7 marquant le premier jeu de la licence à la première personne et un Village davantage tourné vers l'action, Resident Evil 9 devrait sur le papier marquer un autre tournant pour la légendaire franchise de Capcom. Selon les derniers leaks majeurs en date, il s'agirait en effet du tout premier opus à vouloir nous faire peur en monde ouvert. Pour cela, il aurait choisi comme cadre une île fictive inspirée de Singapour. Exit ici Ethan, ce neuvième opus marquerait le grand retour de Leon S. Kennedy et Jill Valentine en tant que héros jouables.

Ça, c'était du moins avant un nouveau « leak » qui vient malheureusement démentir l'implication de Jill, l'une des héroïnes du cultissime premier épisode de la franchise et du troisième avec Némésis comme antagoniste principal, dans cette nouvelle (més)aventure. Dusk Golem, un leaker généralement bien informé s'agissant de Capcom, s'est en effet à nouveau manifesté au sujet de Resident Evil 9. « Jill ne joue pas un rôle majeur dans RE9, malheureusement. Cette rumeur d'hôpital flottant, c'est 100% du pipeau. Je préfère crever l'abcès autour de Jill avant que les faux espoirs s'installent durablement ».

Ces rumeurs indiquant un rôle important de Jill dans Resident Evil 9 nous provenaient pour rappel d'un certain LutusFix, qui s'est fendu au fil des mois derniers de nombreux « leaks » autour du prochain épisode canonique de la franchise. Dusk Golem vient ainsi encore tenter de « rétablir la vérité » par rapport à ce qu'il sait à son sujet. Ce qui en soi présente une véracité toute relative. La seule manière de vraiment savoir ce qui nous attend dans Resident Evil 9, c'est de voir une annonce officielle de Capcom... pour bientôt ?

Source : Dusk Golem sur X.com