Et si Dragon's Dogma 2 était un test du moteur maison de Capcom pour ses plus gros titres à venir que sont Resident Evil 9 et Monster Hunter Wilds ? C'est ce que laisse entendre ce leak.

L'information nous provient en effet d'un leaker bien connu répondant au pseudonyme Dusk Golem. D'après lui, Resident Evil 9 pourrait apporter à la franchise phare de Capcom un changement encore plus radical que la vue FPS du premier opus. De gros changements sont aussi à prévoir du côté de Monster Hunter Wilds, mais nous l'avions déjà vu dans son trailer diffusé aux Game Awards.

Politique d'ouverture pour Resident Evil 9

Un peu de contexte autour de la franchise Resident Evil est de mise pour saisir la teneur des ambitions de Capcom. Sorti en 2012, Resident Evil 6 était l'épisode le plus cher de la franchise. Beaucoup trop orienté action, le titre a été un cuisant échec pour le géant japonais. Est alors arrivé le septième opus, qui a adopté pour la première fois dans la licence la vue FPS. Le jeu a été salué par la critique et le public pour son retour aux sources horrifiques, malgré la perspective radicalement différente. Si l'on en croit Dusk Golem, Resident Evil 9 pourrait être le prochain opus aux moyens colossaux et venant secouer les habitudes des fans.

Le leaker a en effet indiqué que le neuvième épisode officiel de la saga horrifique de Capcom serait en développement depuis des années. Cela serait par ailleurs expliqué par l'allocation du gros budget d'un épisode de la franchise. Et pour cause, puisqu'il s'agirait de proposer un survival horror en monde ouvert ! Alors que ce genre de jeu profite généralement d'endroits étriqués pour mieux insuffler la peur, Capcom entend au contraire étendre ses horizons. D'après Dusk Golem, le géant japonais entend bien conserver dans Resident Evil 9 la substantielle moelle qui a fait le succès de la série. On peut s'interroger sur la manière de tenir une telle promesse dans un vaste monde ouvert.

Après l'excellent Resident Evil 7 en FPS, un Resident Evil 9 en monde ouvert peut-il connaître le même succès ? © Capcom

L'héritage de Dragon's Dogma 2 ?

Jusqu'à présent, le très bon moteur maison RE Engine n'avait jamais été testé sur un vaste monde ouvert. Son baptême du feu, c'était finalement Dragon's Dogma 2. Malgré une certaine avidité au lancement du jeu, Capcom a prouvé que son moteur est suffisamment robuste pour une telle orientation. Le dernier titre du géant japonais était donc avant tout une sorte de crash test, visant à ouvrir le monde à ses deux plus grosses licences.

Nous le savions déjà au vu de son premier trailer : Monster Hunter Wilds entend afficher un vaste monde ouvert. Rien que son titre est sans doute un clin d'œil très appuyé à Breath of the Wild. Que Resident Evil 9 emprunte le même chemin est toutefois surprenant. Espérons que Capcom n'aura pas les yeux plus gros que le ventre pour ce prochain opus. Nous avons malheureusement vu ce qu'un gros budget et de grandes ambitions ont fait pour le sixième opus. Nous verrons le résultat a priori courant 2025. Aussi vraisemblable que soit ce leak, tout ceci est bien sûr à prendre avec une certaine prudence.