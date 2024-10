Resident Evil 9 est bien en développement chez Capcom, mais on ne sait rien de plus pour le moment. Mais les choses commencent à bouger d'une certaine manière.

Un nouveau jeu Resident Evil est dans les cartons. C'est Kōshi Nakanishi, directeur de Resident Evil 7, qui a annoncé cela sans crier gare lors de la présentation « NEXT Summer » de juillet 2024. « Après RE7, il a été vraiment difficile de décider ce que nous allions faire ensuite. Mais nous avons trouvé et honnêtement, nous ressentons une certaine satisfaction » a expliqué le développeur japonais. Si l'éditeur est depuis resté silencieux sur le sujet, les joueurs eux s'affolent après cette découverte.

Resident Evil 9 repéré en ligne avant son annonce

Resident Evil 9 ne s'appellera peut-être pas comme cela, mais l'annonce faite par Nakanishi concerne bien un jeu inédit de la franchise. Malheureusement, c'est bien la seule chose partagée par le directeur et Capcom. Pour en savoir un peu plus, il faut se référer à des rumeurs à prendre avec des pincettes. Selon ces bruits de couloir, cette nouvelle entrée pourrait marquer un changement radical avec une aventure horrifique en monde ouvert. RE Village a déjà tenté de s'ouvrir un peu plus avec une sorte de hub qui n'apportait au final pas grand-chose.

D'après un leak, Resident Evil 9 pourrait marcher sur les traces de Village en s'éloignant un peu plus des zombies avec l'apparition de créatures mythologiques comme le satyre, des wendigos et autres. Tout ce bestiaire inattendu pour la saga trouverait refuge dans une ville fictive située sur une île inspirée par Singapour. En termes de scénario, les rumeurs évoquaient la conclusion à l'arc de la famille Winters, mais à ce niveau, ça contredit totalement les déclarations officielles de Capcom. L'éditeur ayant dit que le DLC Les Ombres de Rose était déjà un point final à l'histoire des Winters.

Depuis quelques heures, les choses semblent bouger pour Resident Evil 9 qui a maintenant une fiche sur Metacritic. Évidemment, elle est vide puisque sur le papier, le jeu n'existe pas et il ne peut donc pas y avoir de tests. Seules les plateformes PS5 et Xbox Series X|S sont indiquées, mais il ne fait pas de doute qu'il y aura une version PC dès le lancement. Cette fiche est-elle le signe d'une annonce imminente ? Si on considère qu'Half-Life 3 a sa la sienne, c'est plutôt mal barré. Toutefois, on peut très imaginer une annonce officielle ou un vrai premier teasing vidéo aux Game Awards 2024.

Source : Metacritic.