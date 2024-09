Resident Evil 9 a été annoncé et tout le monde se demande quand est-ce qu'il sera présenté. Peut être au State of Play ?

On sait que Resident Evil 9 est actuellement en développement chez Capcom, et ce, depuis un petit moment. De très nombreuses rumeurs provenant de plusieurs informateurs n’ont cessé d’alimenter les spéculations des fans depuis des mois. Capcom, la seule source officielle, nous a juste annoncé son existence, précisant que le jeu était dans les tuyaux depuis quelque temps déjà. Kōshi Nakanishi, directeur du jeu ayant déjà officié au même poste sur Resident Evil 7, nous avait alors dit qu’il avait hâte de venir nous dévoiler son jeu prochainement.

Resident Evil 9 devrait bientôt se montrer, Capcom l'a confirmé

Depuis cette annonce, les rumeurs s’en sont une fois de plus donné à cœur joie. D’après les informateurs à l’indice de confiance le plus élevé, Resident Evil 9 devait se montrer durant l’été pour une sortie début 2025. Quelques semaines après cette nouvelle, il a été dit que le calendrier interne avait changé et que l’annonce se ferait un peu plus tard dans l’année. Depuis, on attend plus qu’une chose : savoir quand !

Alors lorsque Sony a annoncé son State of Play, un rendez-vous important propice aux annonces, ça n'a fait qu’un tour dans l’esprit de certains fans. Et si Resident Evil 9 était présent ?

Une présentation au State of Play ?

Une question qui est remontée jusqu’aux oreilles d’un des principaux informateurs concernant la franchise et les jeux d’horreur en général, Dusk Golem. C’est notamment lui qui avait tout dévoilé concernant Silent Hill The Short Message et la plupart des plans de Konami dernièrement, et bien entendu des infos sur Resident Evil 4 Remake avant l’heure.

Golem est donc venu répondre aux questions des fans pour, malheureusement, calmer leurs ardeurs. Si Resident Evil 9 se présentera prochainement, ce ne sera certainement pas durant le State of Play qui se tiendra le 24 septembre à 23h59.

« Pour être 100% transparent, je n'ai entendu aucune rumeur selon laquelle Resident Evil 9 serait révélé demain, ni de mes sources ni de celles de quelqu'un d'autre », partage-t-il sur X. Pas de RE9 présenté lors du show de Sony donc, du moins d’après ce qu’il a entendu. Il ne cache pas cependant qu’il pourrait y avoir une surprise, même si selon lui, les chances sont très minces : « J'aimerais me tromper et que nous ayons quelque chose sur RE9, mais je ne pense pas personnellement qu'il soit temps pour le moment d'être annoncé. »

Si Resident Evil 9 se montre vraiment cette année, il y a plus de chances que ce dernier soit présenté lors d’un événement spécial de Capcom ou, pourquoi pas, lors des Game Awards en fin d’année, LE grand rendez-vous de l’industrie.

Source : X (Twitter)