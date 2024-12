Alors que Resident Evil 2, 3 et 7 arrivent enfin en versions physiques sur PS5, RE Village fait l'objet d'une nouvelle mise à jour 1.220.000. Précédemment, Capcom avait sorti un patch exclusif à la PS5 Pro pour jouer au jeu en 120fps en 4K upscalé ou en 4K 60fps avec le ray-tracing activé. Mais il semblerait que cette update ait apporté quelques petits soucis et certains sont corrigés aujourd'hui. Voici ce qui change, mais ne vous attendez pas à des nouveautés drastiques si l'on en croit les informations recueillies.

Une mise à jour 1.22 pour Resident Evil Village

Resident Evil Village a donc eu le droit à un boost sur PS5 Pro comme Resident Evil 4 Remake d'ailleurs. Dans les deux cas, il faut choisir entre le framerate plus élevé et la définition avec ray-tracing. Un choix cornélien, sauf pour celles et ceux qui priorisent systématiquement la fluidité par rapport aux graphismes. Plusieurs semaines après cette update PlayStation 5 Pro, Resident Evil 8 s'offre une mise à jour surprise.

Quoi de neuf ? Eh bien Capcom n'a pas été très bavard étant donné qu'il n'y a pas de notes de patch officiel. Néanmoins, on a quand même des détails et une information précieuse. La mise à jour a été déployée uniquement sur PS5, ce qui confirme que les changements sont avant tout destinés aux possesseurs d'une PS5 Pro. Selon toute vraisemblance, l'éditeur a corrigé le gameplay, la stabilité et implémenter d'autres correctifs dans cette version 1.220.000 de Resident Evil Village.

Ajout de correctifs de gameplay sur PS5 Pro

Amélioration de la stabilité

Autres ajustements mineurs

Vu l'âge du jeu, Capcom ne va de toute façon pas amener de changements profonds. Le titre a déjà vécu, est revenu avec un DLC Les Ombres de Rose, et il est temps de passer à la suite. Et c'est ce que l'équipe de la franchise horrifique est en train de faire depuis plusieurs mois. Lors d'un live, le directeur de RE7 a confié être aux commandes d'un nouveau jeu qu'on appellera Resident Evil 9. Un épisode inédit qui pourrait faire revenir d'anciens personnages selon des leaks comme Leon S Kennedy, Jill Valentine, Chris Redfield ou encore Barry Burton.

Source : Reddit.