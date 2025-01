L'éditeur japonais a différents projets pour sa saga culte Resident Evil avec un nouveau jeu, un long-métrage qui pourrait adapter RE0 voire un portage de ce titre sorti en exclusivité sur Gamecube à l'origine, avant d'être porté par la suite sur d'autres plateformes. Si l'on en croit un organisme officiel, une nouvelle surprise inattendue a leaké à l'avance et elle pourrait diviser. Cet opus controversé n'aurait pas tout à fait dit son dernier mot et pourrait (encore) fait son retour prochainement.

Un Resident Evil controversé de retour sur PS5 et Xbox Series

Capcom dévoilera Resident Evil 9 dans les prochains mois, mais on vient d'apprendre qu'une surprise est actuellement dans les cartons de l'éditeur. La société qui aime ressortir les jeux de la franchise serait sur le point de faire revenir RE6 pour la seconde fois de son existence. Nos confrères de VGC ont en effet remarqué que l'ESRB, l'organisme de classification américain, avait rendu son verdict à propos de cet épisode... sur Xbox Series ! Comme vous le savez probablement, Resident Evil 6 est un jeu PS3 et Xbox 360 qui a eu un remaster PS4 et Xbox One.

De toute évidence, ce volet controversé qui a grandement divisé les joueurs par son côté totalement action, est donc sur le point d'avoir le droit à un portage Xbox Series et très probablement PS5. On n'a aucun détail, mais il est plausible que les nouveautés ne soient pas légion, hormis peut-être un framerate et une résolution plus élevés. Et encore, si ça se trouve, ce sera un simple portage en 4K sur les consoles actuelles. Pour le reste, ça devrait être identique.

À la base, Resident Evil 6 Remastered est une édition complète qui englobait tous les contenus post-lancement. « Cette édition comprend tous les contenus téléchargeables ainsi que deux costumes pour chaque personnage principal, déverrouillés à l'origine sur Residentevil.net, et désormais accessibles en jeu ». L'ESRB ne s'étend pas vraiment sur ce retour et la seule information, c'est que le jeu est toujours catégorisé « M for Mature 17+ » outre-Atlantique.

Source : ESRB via VGC.