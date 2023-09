Resident Evil 4 Remake en a encore sous le pied et a fait deux belles révélations au cours du showcase PlayStation. La première, c'est une vidéo de gameplay bien plus généreuse pour le mode VR gratuit. La seconde, c'est celle que tout le monde attend depuis des mois et des mois.

Resident Evil 4 Remake revient en VR et avec le DLC tant espéré

Capcom n'a malheureusement pas pu fournir à temps le mode VR de Resident Evil 4 Remake, mais au moins, il ne faudra pas remettre la main au portefeuille. Si vous avez un PSVR 2, vous pourrez jouer à l'intégralité du jeu en réalité virtuelle. À l'image de RE4 VR sur Meta Quest 2, la vue à la troisième personne est abandonnée au profit de la vue subjective pour renforcer l'immersion. Et forcément, il faut également adapter le gameplay.

Dans le trailer de présentation, on peut voir qu'on pourra normalement gérer le pistolet et lampe indépendamment l'un de l'autre, et même avoir un pistolet dans une main et une lame dans la seconde. Le couteau, qui permet de parer des attaques, est toujours là mais il faudra mimer le geste. Le combat contre Jack Krauser devrait être sportif, tout celui contre le monstre du lac...

Le mode VR de Resident Evil 4 Remake sera disponible cet hiver sans plus de précision. Ce qui est une surprise, car vu les déclarations de Capcom, on ne l'attendait pas de sitôt. Mais il y a une deuxième annonce qui risque de faire très plaisir aux fans : le DLC d'Ada Wong Separate Ways a enfin été dévoilé et il sortira dès la semaine prochaine, le 21 septembre 2023. Si vous ne l'avez pas connu à l'époque, il permet de revivre Resident Evil 4, mais du point de vue d'Ada et non de Leon.

Ada Wong aussi dans le mode Mercenaires

Dans le DLC « Une autre voie » de Resident Evil 4 Remake, Ada sera dotée d'un lance-grappin. « Ada possèdera également un lance-grappin. Il vous aidera non seulement à atteindre certains lieux difficiles d’accès, mais il vous permettra également d’éliminer des ennemis à distance et d’utiliser des attaques de mêlée à distance. L’expérience de gameplay n’en sera que plus effrénée » (via PlayStation Blog).

Les fans pourront également retrouver la jeune femme dans le mode Mercenaires... avec Wesker ! À l'instar de la version VR, ce sera totalement gratuit si vous avez le jeu de base. Les deux personnages seront aussi disponibles à partir du 21 septembre 2023.