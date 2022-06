Quelques jours après son officialisation flamboyante, Resident Evil 4 Remake dévoile un nouveau détail intéressant et il concerne l’un de ses personnages principaux.

Resident Evil 4 Remake s'est laissé entrevoir par le biais d'une bande-annonce lors du dernier State of Play. Le titre de Capcom a donc donné à la fois une date de sortie mais également un aperçu de la refonte graphique à venir. Le point d'intérêt aujourd'hui se concentre sur la nouvelle Ashley Graham et plus particulièrement sur celle lui prêtant ses traits.

Resident Evil 4 Remake remet le personnage d'Ashley au goût du jour

C'est via le réseau social à l'oiseau bleu que l'on apprend l'identité de la personne derrière le nouveau visage de la fille du président dont Leon S Kennedy aura la responsabilité de protéger :

Le tweet étant en japonais, le très célèbre et surtout pratique Google donne un indice sur la traduction du tweet :

Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai failli pleurer. Je suis trop heureuse. Merci à tous du fond du cœur

Et un second tweet à titre comparatif entre l'actrice in-game et dans la vie réelle :

La jeune instagrameuse et cosplayeuse néerlandaise de 25 ans va donc prêter ses traits pour Ashley. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu'elle sera l'actrice du personnage comme ça a pu être le cas sur les derniers remake où les face-models ne prêtaient ni leurs voix ou même leurs mouvements.

Un futur titre à la hauteur ?

Reste maintenant à voir si Ella Freya fera équipe avec Eduard Badaluta, le face-model de Leon S Kennedy pour le remake de Resident Evil 2. Il sera intéressant voir si le titre respectera l'adn du modèle original et également constater si toutes les parties seront présentes. En effet, Resident Evil 3 ayant été ôté de certaines zones comme le Beffroi, cela n'a pas plu à tout le monde. Croisons les doigts pour que Capcom ait appris de cette erreur pour ainsi garder le level design original tout en y ajoutant les nouveautés et retouchent nécessaires. Pour mémoire, Resident Evil 4 Remake qui sera disponible dès le 24 mars 2023.