Resident Evil 4 Remake a réussi son pari de moderniser un jeu de 2005, culte pour une partie des joueurs, en le rendant même plus stressant que l'original. Un joli tour de force après la déception RE3 Remake. Plusieurs mois après sa sortie, le titre a même réintégré le DLC Separate Ways avec l'illustre Ada Wong. Un contenu additionnel certes payant, à 9,99€, mais qui vaut le détour et le petit prix demandé. En revanche, le prochain ajout sera totalement gratuit et il est conséquent. Vous n'allez plus voir RE4 Remake de la même façon...

Une énorme nouveauté gratuite pour Resident Evil 4 Remake

C'est bientôt Noël pour certains joueurs de Resident Evil 4 Remake. Le très bon jeu de Capcom, qui ira se battre dans l'arène des Game Awards 2023, a un beau et gros cadeau à vous faire. Le mode VR débarquera bien cette année et il sera même déployé la semaine prochaine via une mise à jour gratuite. Pour quand exactement ? L'éditeur japonais a révélé que Resident Evil 4 VR Mode sera offert dès le 8 décembre 2023, mais seulement sur PS5. Cette version étant exclusive au PSVR2.

Qu'apporte ce DLC gratuit ? Une immersion impossible à obtenir avec un affichage classique. Et on a déjà pu s'assurer de cela au mois d'octobre, lorsqu'on a testé Resident Evil 4 Remake VR Mode en avance. Le jeu garde une fidélité graphique impressionnante, malgré un downgrade inévitable, et fait des joueurs des acteurs à part entière. Si l'on a regretté l'affichage plat des cinématiques, on a été convaincu par tout le reste. Le tracking sur PSVR2 était excellent et les sensations avec les manettes PSVR 2 Sense bien là. Chaque arme réagit différemment et oppose une résistance. Toute une série d'actions, propres à la réalité virtuelle, sont possibles avec le rechargement manuel de l'arme - y compris en remettant la culasse -, la gestion de la lampe torche dans une main etc.

C'est donc très prometteur et tous les possesseurs du casque PS5 pourront essayer Resident Evil 4 Remake PSVR2. Une démo représentant tout le début du jeu sera disponible le 8 décembre prochain. Soit le jour de la sortie du mode VR. Si vous n'avez pas le soft complet, ça vous permettra de vous faire un avis.

Le DLC PSVR2 de RE4 Remake daté avec une démo

Qu'y aura t-il dans la démo de Resident Evil 4 VR Mode sur PSVR2 ? Le début du jeu mais également le stand de tir pour mieux appréhender les commandes et le tir en réalité virtuelle. « Cette démo, qui sera disponible en même temps que le DLC du mode VR le 8 décembre, vous permettra de découvrir le début du jeu et d’avoir un avant-goût du gameplay immersif qui vous attend dans cette expérience d’horreur et de survie immersive. Vous pourrez également tester le stand de tir pour vous familiariser avec les commandes comme la visée, le tir et le rechargement, qui diffèrent en fonction des armes » explique le PlayStation Blog.