Si Resident Evil 4 Remake fait un démarrage record (notamment sur Steam) et qu’il a déjà reçu de très nombreux avis positifs de la part de la presse et des joueurs, tout n’est malheureusement pas rose pour autant.

Dans un premier temps, les fans se plaignent de l'absence remarquée des modes de jeu bonus Separate Ways et Assignment : Ada. Ces derniers, présents dans les versions originales de Resident Evil 4 (à partir de la version PS2), se débloquaient une fois la campagne de Leon terminée. On pouvait alors incarner la belle Ada Wong dans sa propre aventure durant quelques heures supplémentaires. Et également jouer à un petit mode extraction spécialement conçu pour elle. Dans ce remake, Capcom a fait le choix contesté de balayer ce contenu supplémentaire. On ne sait d’ailleurs toujours pas s’il fera l’objet d’un DLC ou non plus tard.

L’autre point qui chagrine aussi, c’est le fait que le jeu ne soit pas aussi beau qu’espéré sur consoles. Notamment sur PS5 où il peut carrément être très vilain à cause d'un bug.

Un jeu pas si beau que ça sur consoles ?

Comme notre ami Suttercane l’a souligné dans son test de la version PS5, Resident Evil 4 Remake a comme une sorte de « voile » qui rend les graphismes moins fins qu'attendus. Sans compter que quelques textures ne sont pas si folichonnes que ça. Résultat, on a parfois le sentiment qu’il y a eu une petite régression entre ce remake et ceux de Resident Evil 2 (2019) et 3 (2020).

Attention toutefois Resident Evil 4 Remake reste visuellement très solide et parfois même impressionnant. D’un point de vue global. En tout cas, lorsqu’il ne bugue pas.

La communauté a en effet remonté plusieurs bugs qui peuvent rendre l'expérience de jeu vraiment désagréable. Notamment du flickering (des scintillements ici et là) qui rend le jeu vraiment vilain. Mais il y a une solution temporaire à ça en attendant le patch.

Nous sommes au courant d'un problème où les joueurs peuvent voir des scintillements en bas de l'écran lorsqu'ils jouent à la version PS5 de Resident Evil 4 Remake.

Nous avons l'intention de corriger le problème dans une prochaine mise à jour et nous nous excusons pour la gêne occasionnée !

Comment corriger le flickering (bug graphique avec des scintillements) de Resident Evil 4 Remake sur PS5 ?

Si Capcom n’a pas encore réponse à tout, les développeurs ont quand même partagé une petite astuce pour essayer de contrer le problème.

Si vous rencontrez du flickering, ces fameux scintillements de l’écran, sur la version PS5 de Resident Evil 4 Remake, vous pouvez alors faire quelques manipulations pour contrer le souci. Ou du moins essayer puisque visiblement, ça ne fonctionnerait pas toujours.

La méthode est la suivante :

Sauvegardez votre partie puis, quittez et relancez votre dernière sauvegarde.

Si le problème persiste :

Désactivez l’option Profondeur de champs via les menus.

Activez le Flou de mouvement dans les options.

Évidemment ces solutions ne sont que temporaires. Capcom travaille actuellement sur un correctif pour résoudre ce bug, et bien d’autres. Un patch devrait arriver prochainement.

Pour rappel, Resident Evil 4 Remake est actuellement disponible sur PS5, Xbox Series, PC et PS4. Un premier DLC gratuit, le mode « Mercenaires », arrivera d’ici quelques semaines tandis qu’un mode PSVR 2 est en cours de développement. Pour l’heure, seul Resident Evil Village reste jouable en VR avec le nouveau casque de Sony.