Le remake de Resident Evil 4 a été un véritable carton, et ce fut l'occasion pour les joueurs de redécouvrir un classique de la licence. A l'époque, cet opus a marqué un tournant dans l'histoire du jeu d'action / horreur, et sa refonte complète n'a pas manqué de rappeler pourquoi. Peu de temps après sa sortie, un DLC payant a vu le jour, ce qui a gonflé son contenu déjà bien assez dense. Et visiblement, il a encore une surprise en réserve, comme l'ont remarqué certains joueurs à l'affût.

Une Gold Edition pour Resident Evil 4 Remake ?

Actuellement, à quoi peut-on s'attendre pour le futur de RE4 Remake ? Selon quelques joueurs, c'est déjà l'heure de passer à autre chose, mais Capcom ne semble pas être de cet avis. En effet, une édition Gold a été repérée sur la page Metacritic du jeu. Elle est accompagnée d'une date de sortie : le 9 février 2024. Pour le moment, la communauté est divisée sur le sujet, car ça ne peut être qu'une simple rumeur, mais il s'agit peut-être d'un leak accidentel de la part du studio. Si c'est le cas, ça veut dire qu'une nouvelle version de Resident Evil 4 va voir le jour. Qu'est-ce qu'elle nous proposera ?

En fait, ça paraît presque logique. Resident Evil Village avait eu droit à une Gold Edition qui incluait son extension Les Ombres de Rose, entre autres. Idem pour le septième opus. Il en serait donc de même pour RE4 Remake et son DLC baptisé Separate Ways. Ce dernier pourrait être compris avec le jeu de base, en plus du contenu optionnel Mercenaires. Une fois encore, il faut bien prendre ça avec des pincettes, mais ça pourrait signifier qu'une annonce approche. Peut-être aux Game Awards 2023, dans la nuit du 7 au 8 décembre prochain ? C'est ce qu'on espère.

Une grosse nouveauté pour le remake

Une chose a bel et bien été confirmée pour le remake de Resident Evil 4. Il s'agit de la date de sortie de son mode VR qui sera déployé le 8 décembre 2023 dans le cadre d'une mise à jour gratuite. Attention, ce sera uniquement sur PS5, en sachant que cette version est exclusive aux détenteurs du PSVR2. Si vous hésitez à sauter le pas, une démo sera mise en service au moment de la sortie de ce nouveau DLC. Le début de l'aventure sera alors disponible, ainsi que le stand de tir.