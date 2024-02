Resident Evil 4 Remake a une excellente nouvelles pour celles et ceux qui n'ont toujours pas osé franchir le pas, ou ceux qui, au contraire attendait ce mois depuis près d'un an. Cette fois, c'est la bonne, une version ultime du succès de Capcom arrive bientôt.

Assurément l'une des plus grosses (et des meilleures) sorties de l'année 2023, Resident Evil 4 Remake s'apprête à souffler sa première bougie. Le jeu de Capcom est un petit carton. Plusieurs millions d'exemplaires vendus, d'excellentes critiques et des joueurs satisfaits sur presque tous les points. Un quasi sans faute que Capcom viendra garnir de DLC avant de désormais nous annoncer une réédition.

Resident Evil 4 Remake a une surprise pour vous.

C'est devenu une norme dans l'industrie et d'autant plus chez Capcom. Resident Evil 4 Remake va avoir le droit à sa Gold Edition. Une nouvelle mouture du jeu qui comprendra l'intégralité des contenus téléchargeables sortis depuis le lancement. L'objectif est clair, séduire les joueuses et les joueurs qui se tâtent depuis la sortie, mais qui ne sont jamais passés à la caisse. Capcom veut vous faire craquer.

Cette nouvelle édition comprend donc le jeu de base, ses petites DLC cosmétiques et le mode Mercenaire, un mode de jeu qui nous demande d'aller décrocher les meilleurs scores en survivant un maximum de temps face à des hordes d'ennemis. La campagne secondaire, Separate Way, où l'on incarne la sublime Ada Wong, est également comprise dans le bundle. Quelques heures de jeu supplémentaires pour découvrir la seconde face de cette même pièce. Le jeu en lui-même reste bien entendu inchangé, il ne s'agit finalement que d'une édition complète.

Notez par ailleurs que le mode VR est également inclus puisqu'il suffit de le télécharger gratuitement. Ici, le jeu a entièrement été réimaginé pour le PSVR 2. Vue subjective, contrôle, nouvelle mécanique de gameplay… de quoi entièrement redécouvrir l'aventure en s'immergeant totalement. Et ça fonctionne du tonnerre, comme pour Resident Evil Village d'ailleurs, hautement recommandable pour les amateurs de réalité virtuelle.

Quoi qu'il en soit, Resident Evil 4 Remake Gold Edition sera disponible dès le 9 février prochain sur PS5, Xbox Series, et PC, mais aussi sur PS4 et Xbox One, si jamais. Une version physique est également prévue.