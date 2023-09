Sorti le 24 mars 2023, Resident Evil 4 Remake a été un gros succès pour Capcom. Avec plus de 5 millions de copies écoulés, c'est l'un des jeux de la licence qui s'est vendu le plus rapidement. Une réussite méritée pour un remake très soigné et qui a été très bien accueilli par la presse et les joueurs. Mais aussi bon soit-il, il lui manquait quelque chose : toute la partie bonus avec Ada Wong. Après quelques mois d'attente, cette petite erreur temporaire vient d'être corrigée.

Resident Evil 4 Remake accueille une énorme nouveauté

Depuis minuit, les joueuses et joueurs peuvent redécouvrir Resident Evil 4 Remake sous un autre angle. Celui de la légendaire Ada Wong avec le DLC Separate Ways. Un contenu additionnel qui relate les événements du jeu, mais du côté de la jeune femme. Si vous avez terminé l'aventure principale, vous savez en effet que l'héroïne et Leon S Kennedy ne cessent de se croiser tout au long de Resident Evil 4 Remake. Cette fois, vous allez non seulement voir ce qui se passe pour Ada, mais aussi prendre le contrôle de cette dernière.

«Dans Separate Ways, Ada Wong se rend dans une région rurale et isolée d'Europe pour infiltrer un village contrôlé par le groupe religieux connu sous le nom de Los Iluminados. Sous les ordres d'Albert Wesker, Ada est chargée d'obtenir le secret le mieux protégé du groupe : un matériau mystérieux connu sous le nom de l'Ambre ». Une nouvelle perspective de l'histoire de Resident Evil 4 Remake s'offre à vous et ce n'est pas le seul attrait de cette nouvelle version. Désormais, Ada dispose d'un pistolet grappin pour se balancer à travers les gouffres, atteindre des hauteurs et combattre les ennemis. Separate Ways est disponible dès maintenant au prix de 9,99€ sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Une mise à jour gratuite en plus du DLC d'Ada Wong

Ada Wong est jouable dans le DLC payant « Une autre voie », mais également dans le mode Mercenaires aux côtés d'Albert Wesker. Un patch gratuit d'ores et déjà disponible. Après cela, Resident Evil 4 Remake reviendra plus tard cette année dans une version méconnaissable sur PlayStation VR 2. Le point de vue à la troisième personne sera abandonné au profit d'une vue subjective. À l'instar de Resident Evil Village VR, la réalité virtuelle devrait réinventer RE4 Remake et offrir une immersion impossible sans cette technologie.

On pourra logiquement gérer notre lampe-torche indépendamment du pistolet, contrer des attaques en mimant l'action pour un combat d'anthologie contre Krauser, manipuler des éléments du décor et subir littéralement les assauts de chiens infectés et du monstre du lac. De quoi faire fuir les plus sensibles. Resident Evil 4 Remake sortira cet hiver sur PSVR 2.