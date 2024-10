Sorti en mars 2023, Resident Evil 4 Remake a rapidement connu un énorme succès critique et commercial, pour l'un des titres les plus populaires de la légendaire licence de Capcom. 19 mois plus tard, le géant japonais revient sur ce dernier pour annoncer un nouveau trophée à son tableau de chasse.

Le marchand a bien écoulé ses stocks de Resident Evil 4 Remake

Alors que Resident Evil 4 Remake avait connu un lancement proprement fulgurant, avec 3 millions de ventes en deux jours, le titre a atteint le cap des 7 millions dans sa première année d'exercice. Avance rapide jusqu'à cette semaine, où Capcom annonce cette fois le franchissement du seuil symbolique des 8 millions de ventes. Le studio japonais accompagne la nouvelle d'un message à la communauté : « À vous, les 8 millions et quelques agents, merci du fond du cœur ».

S'il est encore loin des chiffres records du cultissime jeu original sorti en 2005 (plus de 13 millions de ventes) ou de l'excellent Resident Evil 2 Remake sorti en 2019 (plus de 14 millions), Resident Evil 4 Remake n'a clairement pas à rougir de ses aînés, 19 mois seulement après sa sortie, avec le tout aussi bon DLC Separate Ways sorti en septembre 2023 en compagnie d'Ada Wong. L'ensemble offre en tout cas une belle revisite d'un monument de la franchise, qui a même durablement marqué d'autres genres comme les jeux d'action à son époque.

L'énorme succès de RE 4 Remake est par ailleurs encourageant pour la suite du programme au sein de la licence. Rappelons qu'un Resident Evil 9 est activement en développement chez Capcom. D'insistantes rumeurs circulent également quant à des Remakes de Code Veronica et Resident Evil 0. Peut-être que les ventes engrangées par Leon et Ada motiveront davantage encore le studio à se pencher sur la question et leur offrir une revisite digne de leur popularité auprès des joueurs. L'avenir nous le dira.

Source : Capcom