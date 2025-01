En raison de leur nombre florissant, bon nombre d'internautes se plaignent régulièrement des remakes qui s'enchainent sur le marché du jeu vidéo. Pour autant, les chiffre de vente vont souvent à l'encontre du brouhaha des réseaux sociaux. On l'a encore vu récemment avec Resident Evil 4 Remake. On peut même dire que ce jeu est la preuve que ce genre de réitération peut (très) bien fonctionner.

Leon S. Kennedy au top de sa forme avec Resident Evil 4 Remake

Depuis quelques années déjà, Capcom s'est mis en tête de moderniser les uns après les autres les anciens volets de la saga Resident Evil. Presque 20 ans après le remake du premier opus sortait Resident Evil 2 Remake, puis une réitération du 3, et enfin RE 4 Remake en 2023.

Ce dernier était particulièrement attendu puisque l'opus original est considéré comme l'un des meilleurs de la franchise. Ça n'a donc pas loupé ! Au regard de la réussite qu'est Resident Evil 4 Remake en termes de réalisation, de gameplay et de rafraîchissement du matériau d'origine, le public s'est jeté dessus.

Fort de l'engouement suscité, Resident Evil 4 Remake est devenu le jeu de la saga qui s'est vendu le plus rapidement. C'est en tout cas ce que nous apprennent les chiffres dévoilés par Capcom à l'occasion de leurs vœux de bonne année pour 2025. Le jeu établit donc un nouveau record !

Ainsi, entre mars 2023 et décembre 2024, le jeu s'est vendu à plus de 9 millions d'exemplaires. En somme, Capcom a vu les 3 millions du lancement tripler en un peu moins de deux ans. RE 4 Remake se rapproche même des 10 millions de Resident Evil Village, le 8ᵉ opus principal sorti deux ans plus tôt.

La franchise Resident Evil reste incontestablement l'un des piliers de Capcom. L'éditeur peut d'ores et déjà s'attendre à de beaux chiffres pour les opus à venir. Resident Evil 9 serait déjà en préparation. Mais ce n'est sans doute pas le seul produit de la licence qui verra le jour prochainement. Il ne serait pas étonnant qu'un autre remake débarque sous peu sur nos écrans.