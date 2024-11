Vraiment attendu au tournant, le remake de Resident Evil 4 a finalement convaincu le plus grand nombre. Réinventant la mise en scène originale pour la pousser davantage vers l'horreur tout en modernisant le gameplay, cette réitération est une véritable leçon en matière de remake. Pour couronner le tout, le jeu est beau, à l'instar des autres opus retravaillés plus tôt. Mais, il promet de l'être encore plus grâce à sa toute dernière mise à jour pour la PS5 Pro.

Resident Evil 4 pousse encore plus ses performances sur PS5 Pro

Capcom l'avait dit : Resident Evil VII: Village et RE 4 Remake doivent recevoir un patch gratuit à destination de la dernière console de Sony. Sans plus d'annonce, ce dernier à bien reçu sa mise à jour le 6 novembre. On retrouve d'ailleurs la mention « amélioré pour la PS5 Pro » sur la page PlayStation Store du titre. Dès à présent, les joueuses et joueurs peuvent ainsi profiter de ce remake dans une version optimisée.

Des tests ont d'ores-et-déjà été effectués par des fans. C'est le cas du YouTubeur Brazil Pixel qui, dans une vidéo, nous donne une idée des performances de Resident Evil 4 Remake. Ainsi, on constate que dans son mode Fidélité, le jeu tourne bien à 60 FPS avec une résolution 4K native et ayant activé le ray tracing et l'animation des cheveux. En revanche, si on repasse en 1080p avec le mode Performance, il oscille entre 95 et 120 FPS. Évidemment, il faut faire une croix sur le ray tracing et les effets de chevelure à ce compte-là. La fluidité d'image à un prix !

Le patch 1.400 de Resident Evil 4 Remake fait donc bon usage des performances de la PS5 Pro. Le PSSR est bien sûr sollicité pour améliorer le rendu graphique. Ce n'est pas tout. Les notes du patch précisent en outre des corrections de bugs mineurs. De même, il doit assurer une meilleure stabilité au jeu.

Ainsi, Resident Evil 4 Remake a enfin eu sa mise à jour. Mais ce n'est là qu'un titre parmi tous ceux qui doivent la recevoir. Et la liste ne fait que s'allonger ! De belles choses attendent encore la PlayStation 5 Pro. Il n'est pas non plus impossible que Capcom améliore ses derniers RE de la PS4. Attendons toutefois une confirmation officielle. Néanmoins, il a été clairement dit qu'une grande partie de la ludothèque PS4 bénéficierait de quelques boosts sur la nouvelle machine de Sony.