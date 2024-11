Les amateurs de survival-horror pourraient bientôt avoir une nouvelle raison de se réjouir. Le classique Resident Evil 2 Remake, est sur le point de rejoindre l'écosystème Apple, ouvrant la porte à une expérience de jeu de haute qualité sur iPhone, iPad et Mac. Une très bonne nouvelle pour pouvoir jouer... partout !

Resident Evil 2 Remake sera jouable un peu partout

Capcom a confirmé que Resident Evil 2 Remake sera disponible sur les appareils Apple à partir du 10 décembre 2024. Ce lancement inclura les iPhone 16, iPhone 15 Pro, ainsi que les iPad et Mac équipés de la puce M1 ou d’une version plus récente, promettant aux utilisateurs une performance fluide et des graphismes qui devraient être de qualité.

Les joueurs pourront débuter gratuitement l'aventure de Resident Evil 2 en téléchargeant une version d’essai. Cette version leur permet de découvrir les premiers moments du jeu avant d’acheter l’expérience complète. Grâce à l’achat universel et à la progression croisée, ils peuvent aussi facilement changer d’appareil sans perdre leur progression. Sur iPhone, iPad ou Mac, ils pourront ainsi poursuivre leur parcours dans Raccoon City à tout moment, sans contrainte.

Une version spéciale

La version de Resident Evil 2 Remake adaptée aux appareils iOS comprend plusieurs ajustements spécifiques. Des commandes optimisées sont prévues pour les écrans tactiles, incluant une fonction de tir automatique temporaire, qui simplifie les interactions lors des affrontements contre les ennemis. Le jeu est également compatible avec une large sélection de manettes. Permettant une expérience personnalisée pour les utilisateurs de tous les appareils Apple.

Ce lancement s’ajoute aux autres jeux de la licence déjà disponibles sur les plateformes Apple, notamment Resident Evil Village, RE 4, et RE 7 Biohazard, élargissant ainsi l’offre de Capcom pour les fans d’horreur sur iOS et macOS. Depuis sa sortie initiale, le remake de Resident Evil 2 a connu un succès retentissant sur les plateformes de jeu classiques, comme les consoles et le PC. Acclamé par la critique et les joueurs, le survival-horror modernisé a captivé par ses graphismes améliorés, sa jouabilité revisitée et son ambiance immersive. En bref, les joueurs ont très hâte de mettre la main dessus sur iOS.

Source : Capcom