Plus de quatre ans après sa sortie, Resident Evil 2 Remake revient sur le devant de la scène à la surprise générale grâce à cette mise à jour de Capcom.

Si la tendance des remakes plus que jamais en vogue dans l'industrie du jeu vidéo peut agacer, difficile de ne pas craquer sur certaines d'entre eux. Resident Evil 2 Remake fait partie de ceux-là. Le jeu de Capcom reprend le matériau d'origine en le magnifiant grâce à un retravail total du gameplay, mais aussi de la structure de l'aventure. C'est assez étonnant, mais quatre ans après sa sortie, il revient sur le devant de la scène.

Resident Evil 2 Remake toujours dans la place, quatre ans après

On ne s'attendait pas du tout à ce que Resident Evil 2 Remake refasse parler de lui, alors que le quatrième épisode est sorti il y a quelques mois. Pourtant, Capcom vient bien d'apporter quelques nouveautés à son survival-horror. En effet, le 13 août dernier, le studio japonais a mis à jour le titre sur PC, PlayStation et Xbox, qui intègre désormais l'espagnol d'Amérique en tant que langue d'affichage. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais c'était un ajout fortement réclamé par les joueurs concernés. La note de mise à jour fait aussi mention d'un correctif concernant des succès qui ne s'affichaient pas correctement dans certaines langues, ainsi que de divers bugs et problèmes qui persistaient encore.

Même si Resident Evil 2 Remake est sorti en janvier 2019, Capcom continue de dorloter ce titre phare de son catalogue qui s'est écoulé à 12,6 millions d'exemplaires, un record pour un jeu de la saga (RE7 s'est vendu à 12,4 millions d'unités). Malgré son âge, RE2 Remake continue de rassembler entre 1000 et 2000 joueurs en moyenne par jour sur Steam, ce qui représente une belle performance. Les fans, dont une partie continue très certainement de s'amuser grâce aux mods de la communauté sur PC, devraient donc se réjouir de cette nouvelle mise à jour apportée au survival-horror.