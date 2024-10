Malgré des flops récents, Capcom reste confiant et veut remettre en lumière l'un des meilleurs jeux de la saga Resident Evil. Vous allez pouvoir vous faire croquer par des zombies n'importe où et n'importe quand.

Resident Evil Village et Resident Evil 4 Remake feront partie des jeux optimisés PS5 Pro. Capcom promet des environnements plus détaillés, de la 4K voire du 120fps pour RE Village. Bref, ce sera des versions encore plus belles pour celles et ceux que le prix de la console ne rebute pas. Mais l'éditeur japonais veut également capitaliser encore et toujours sur un autre titre encore « récent » qui a déjà reçu un accueil très positif. L'un des meilleurs jeux fait une surprise, mais ça va vous calmer.

L'un des meilleurs Resident Evil de retour en 2024

Capcom essaye de couvrir tous les fronts avec sa licence Resident Evil, y compris le terrain de la réalité virtuelle ou du mobile. Ainsi, pour conquérir un nouveau public d'un autre, l'éditeur a créé des versions nomades de Resident Evil 7, RE4 Remake et RE Village. Mais pour l'instant, l'opération est quasi nulle et on est face à des bides monstrueux au regard de la popularité de la série sur consoles et PC. Selon des estimations, RE7 Mobile aurait écoulé à peine 2 000 unités, entre 7 000 et 15 000 pour Resident Evil 4 Remake, et environ 34 000 pour RE Village. On ne sait pas exactement le nombre d'exemplaires que la société espérait vendre, mais parler de flops ne semble pas être un qualificatif galvauder.

Néanmoins, ces performances ne semblent pas effrayer Capcom qui va ressortir Resident Evil 2 Remake de ses cartons. Eh oui, c'est encore pour un portage mobile. Si vous avez adoré le remake et que vous voulez y jouer partout, tout le temps, rendez-vous sur iPhone, iPad et Mac dès le 31 décembre 2024 à 39,90€. Comme pour les autres jeux, il y aura une édition gratuite, mais qui ne donne pas accès à la version complète. Pour cela, il faudra payer un supplément.

Afin de faire tourner Resident Evil 2 Remake sur iPhone, il vous faudra un appareil sous iOS 17 ou plus équipé d'une puce A17, iPadOS 17 ou plus et un processeur M1 pour l'iPad, ou un mac sous macOS 13 ou plus avec un SoC M1 ou plus. Mais attention, vous pourriez également avoir besoin d'une connexion internet, ce qui a d'ailleurs fait rager les joueurs. En dépit des ventes ultra faibles, Capcom n'a pas hésité à ajouter une connexion en ligne obligatoire pour jouer à ces jeux solo. Même si un iPhone ou un iPad peuvent être constamment connectés, ce n'est pas pour autant qu'on peut avoir du réseau en toutes circonstances...

Crédits : Steam.

Source : App Store.