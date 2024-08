Une excellente nouvelle a été annoncée pour les fans Resident Evil de la première heure. Un jeu culte de la saga horrifique revient très prochainement et on a maintenant des détails comme la date de sortie.

La licence Resident Evil se porte extrêmement bien, sauf sur mobiles où c'est une catastrophe. Pour le moment, l'idée de porter RE7, RE Village et RE4 Remake sur iOS, pour exploiter la puissance supplémentaire des derniers iPhone d'Apple, est une initiative qui prend l'eau. Dans le meilleur des cas, ils n'ont visiblement été que 34 000 acheteurs à vouloir découvrir Village sur smartphone. On ne connaît pas les projections de Capcom, mais ça a l'air tout de même vraiment faible. Dans le même temps, l'un des jeux préférés des fans revient avec des nouveautés et ça pourrait intéresser les joueurs d'une plateforme en particulier.

Un jeu Resident Evil bientôt dispo avec des améliorations

Au-delà des portages sur mobiles pour maximiser la rentabilité, Resident Evil 9 est bien sur les rails, mais on ne devrait pas le voir avant quelque temps. Capcom s'étant juste contenté de déclarer que, surprise, un nouvel épisode est bien en développement. Un opus avec des vieux personnages comme Leon S Kennedy ? Chris Redfield ou au contraire des protagonistes comme la fille d'Ethan Winters qui a déjà eu son DLC Les Ombres de Rose ? Suspens ! Pour l'heure, ce qui nous intéresse, c'est le retour d'un jeu culte avec des nouveautés. Le 26 juin 2024, GOG a sorti, pour la première fois sur PC, Resident Evil 1. La version de 1996 dans son jus, mais tout de même avec des fonctionnalités de confort, une localisation plus fournie ou encore une compatibilité avec les diverses manettes du marché.

Lors de ce shadow drop, GOG avait déclaré que Resident Evil 2 & 3, dans leur version originale respective, seraient les prochains sur la liste d'ici la fin de l'année. Eh bien ça bouge puisque RE2 compte débarquer dès le 27 août 2024 sur PC via GOG. Il pourra être acheté à l'unité à 9,99€, en bundle avec les trois premiers jeux pour 24,99€, et comportera tout une série de nouveautés.

À l'image de Resident Evil 1, RE2 sera compatible Windows 10 & 11, avec toutes les manettes récentes (PS5, PS4, Xbox Series X|S et One, Nintendo Switch, Logitech F...), et inclura six localisations. En plus cela, il y aura de nouvelles options de rendu (ex : mode fenêtré), un volume sonore, des cinématiques, sous-titres et une gestion des sauvegardes améliorés, et vous laissera (re)découvrir les modes 4th Survivor et Tofu dès le départ.

