Depuis peu, Capcom s'est attiré la foudre des joueurs qui accusent l'éditeur d'avoir supprimé, sans prévenir, des fonctionnalités de Resident Evil 2 et Resident Evil 3 Remake. Si certains estiment que ce retrait a été purement intentionnel, d'autres ont laissé le bénéfice du doute à la firme japonaise. Alors qu'en est-il ? L'éditeur / développeur donne des détails, mais certains ne sont toujours pas contents.

Plus de ray tracing et d'HDR sur Resident Evil 2 & 3 Remake

Récemment, des utilisateurs PC se sont emparés des forums de Steam pour remonter un souci sur Resident Evil 3 Remake. Ces derniers ont en effet remarqué qu'après la mise à jour la plus récente, l'option graphique permettant d'activer le ray tracing était indisponible. « Je viens de regarder les paramètres graphiques et ça a disparu (ndlr : le ray tracing). J'utilise la version DX12 du jeu, donc ce n'est pas le problème » déclare DendeThe1st. Un cas non isolé comme confirmé par un autre post « C'est quoi ce bordel ? C'est pareil pour moi. J'espère que c'est juste un bug et qu'ils ne l'ont pas supprimé ».

Au sein de la même discussion, on apprend que Resident Evil 2 Remake est également concerné par cette absence de ray tracing. Avec, en prime, un HDR « cassé ». Ça vous semble familier ? C'est normal. En juin 2022, Capcom avait supprimé les nouvelles fonctionnalités ray tracing et audio 3D en catastrophe, car RE2 & RE3 Remake étaient tout bonnement injouables sur PC.

Dans un tweet, Capcom confirme les soucis actuels de ray tracing et d'audio 3D sur Resident Evil 2 et Resident Evil 3. Ça n'a pas l'air intentionnel et la société promet de régler cela avec une mise à jour magique (et gratuite bien sûr).

À tous les utilisateurs de Resident Evil 2 et Resident Evil 3 sur Steam. Nous avons conscience d'un problème en cours avec l'option ray tracing qui n'apparaît pas dans le menu des graphismes et dans les préréglages. Nous y remédierons lors d'une prochaine mise à jour et nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Via Twitter.

Crédits : Steam.

Les joueurs disent « merci » mais pas que

En réponse à cette déclaration, certains twittos remercient Capcom d'avoir réagi rapidement. Mais d'autres commentaires sont notamment plus « taquins », comme celui qui tacle le contenu supprimé de Resident Evil 3. « Etes-vous aussi au courant que le Beffroi est absent de RE3 ? C'est toujours un problème pour moi. D'autres sont dans le même cas ? ». D'autres espèrent quant à eux que le ray tracing ne fera pas son retour afin de pouvoir appliquer des mods à leur guise, ou parce que les performances techniques n'étaient pas à la hauteur selon eux.

Et puis, même si cela n'a rien à voir en soi avec les problèmes de Resident Evil 2 & 3, certains en profitent pour quémander une copie gratuite de Resident Evil 4 Remake en compensation, voire directement Resident Code Veronica Remake. Sur ce dernier point, il ne faudrait pas trop avoir d'espoir, car selon une théorie, le prochain remake de la saga pourrait avoir été teasé et il va diviser à coup sûr.