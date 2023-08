Resident Evil fait partie des sagas les plus cultes du jeu vidéo, mais aussi de celles qui comptent le plus d'épisodes. Les fans de la première heure ont donc passé un bon paquet d'heures en compagnie de Leon, Jill ou encore Chris. Si vous faites partie de ceux qui sont encore en train de découvrir la série ou qui souhaitent le faire, vous allez devoir vous organiser comme il faut vu le nombre de jeux RE disponibles. Mais l'autre souci qui peut se poser c'est tout simplement le budget qu'il faut lorsque l'on veut se procurer tous les jeux de la série. Heureusement, une offre vous permet actuellement de les récupérer à un prix très intéressant.

Une énorme réduction sur la franchise Resident Evil

Comme souvent, Humble Bundle permet de récupérer d'excellents jeux à petit prix tout en œuvrant pour la bonne cause. Jusqu'au 24 août à 3h, heure française, la plateforme propose un lot de 12 jeux de la saga pour seulement 31,90€. Une offre exceptionnelle sachant que la totalité du pack a une valeur exacte de 305,43€. Vu les titres qui sont compris dedans, c'est une occasion en or de mettre la main sur plusieurs survival-horror cultes. Voici les jeux que contient ce bundle nommé « Decades of Horror - Village Edition » :

RE 0

Resident Evil HD Remaster

RE 2 Remake

Resident Evil 3 Remake

Resident Evil 4 (2005)

RE 5 Gold Edition

Resident Evil 6

Resident Evil 7

RE Revelations

Resident Evil Revelations 2

RE Village (avec 25 % de réduction sur l'extension Winters)

Une partie de la somme dépensée reviendra aux œuvres caritatives One Tree Planted, qui plante des arbres pour restaurer les forêts, et Code.org, qui veut « accroître l'accès à l'informatique dans les écoles et augmenter la participation des femmes et des minorités peu représentées ».

Le pack ultime avant RE 9 ?

Vous pouvez choisir le montant que vous souhaitez dépenser pour obtenir le pack Resident Evil, sachant qu'il est impossible de descendre en dessous du prix de 31,90€. Humble permet aussi de décider de la répartition de la somme entre Capcom, sa propre plateforme et les associations citées. Notez qu'il existe aussi trois autres bundle contenant moins de jeux, mais qui sont évidemment moins chers. Voilà un bon moyen de (re)découvrir la saga de Capcom en faisant un beau geste. Comptez plusieurs dizaines d'heures de jeu au total, de quoi se préparer au mieux et connaître l'histoire et le lore de la franchise sur le bout des doigts avant un potentiel RE 9...