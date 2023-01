La gamme Legion de Lenovo fait beaucoup parler d’elle, ces temps-ci, à tel point que l’on peut la considérer aujourd’hui comme une référence en matière de PC portables gamer. Si vous voulez un bon PC gamer avec une RTX 3070 Ti, le Legion 5i Pro de Lenovo affiche une belle remise de 400 €.

Legion 5i Pro avec RTX 3070 Ti : un code promo pour une remise de 400 €

Maintenant que les fêtes de fin d’années sont terminées, les prix semblent être revus à la hausse, surtout en ce qui concerne le matériel informatique. Pour sa part, le Legion 5i Pro, qui était proposé à 2009 € sur le site officiel de Lenovo, profite d'une réduction de 20 % !

Attention, pour profiter de cette promo et l'avoir au prix de 1607,20 €, il faut bien saisir le code promo NOEL au moment de passer au paiement.

Legion 5i Pro : qu'attendre de cette machine munie d'une RTX 3070 Ti ?

Le Legion 5i Pro de Lenovo connaît aujourd’hui un engouement qui ne cesse de croître. Au vu des composants de la machine et des capacités qu'elle promet, on comprend vite pourquoi le Legion 5i Pro connaît un tel succès.

Avec un Intel Core i7-12700H comme CPU, une Nvidia GeForce RTX 3070 Ti et 32 Go de RAM DDR5 4800 MHz, vous atteindrez des performances records sur tous vos jeux. Mais ce n’est pas tout : il est équipé d’un écran IPS LCD de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et d'une résolution de 2560 × 1600 pixels. Idéal pour le gaming !

Sur un jeu aussi gourmand que Cyberpunk 2077, en 2K, ray tracing Ultra et le DLSS en automatique, vous atteindrez 55 FPS en moyenne avec ce PC gamer, ce qui est franchement une belle performance sur une machine ortable.