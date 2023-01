Annoncé en 2021, Redfall est l’une des deux grosses sorties Xbox Series de cette année. Éclipsé par un certain Starfield qui attire tous les regards, le nouveau jeu d’Arkane (Dishonored, Prey) a cette fois eu les honneurs avec une longue présentation assez détaillée lors du premier Xbox Developer Direct. La conférence a certes été l’occasion de montrer ce que le FPS a dans le ventre, mais surtout de confirmer une rumeur qui traîne sur le net depuis quelques semaines maintenant.

Redfall profite de l’absence de Starfield à la conférence Xbox de ce mercredi 25 janvier pour rappeler qu’il existe. Le titre coopératif, mais jouable en solo, dans lequel il est question d’incarner une équipe de quatre chasseurs de vampires a refait les présentations avec de nouvelles séquences de gameplay. L’occasion de rappeler que chaque personnage aura ses propres compétences. L’ingénieur de la bande Remi de la Rosa sera accompagnée de son robot, Layla Ellison aura des pouvoirs psychiques pour terrasser les suceurs de sang, l’inventeur Devinder Crousley usera et abusera des armes maison tandis que l’ancien tireur d’élite Jacob Boyer sera un maître de la précision.

Ensemble, ils devront coopérer pour libérer l’île de Redfall de l’occupation des vampires qui ont eux aussi leurs spécialités. Le danger rôde à chaque recoin et il sera impératif de participer aux différentes missions du monde ouvert et d’affronter des mini-boss pour rendre la ville plus sûre pour les survivants. Il conviendra néanmoins de récolter des informations sur les mystères qui entourent l’île afin de rencontrer les fameux « dieux vampires » qui contrôlent tout.

Avec pas moins de 10 minutes de gameplay commentées, Redfall a montré ce qu’il a dans le ventre. Cependant il faudra patienter un peu plus longtemps avant de poser ses mains dessus. Les rumeurs avaient vu juste, le jeu sortira finalement le 2 mai 2023 sur Xbox Series, PC et le Xbox Game Pass.