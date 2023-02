Redfall, le Left 4 Dead-like à la sauce Arkane Studios, sera disponible le 2 mai 2023 sur Xbox Series X|S et PC, et sur Xbox One mais uniquement via le cloud. Un jeu qui peut accueillir jusqu'à 4 joueurs en ligne mais qui, en solo, sera quelque peu contraignant.

Redfall : une contrainte pour les joueurs solo

Dans une FAQ officielle, Bethesda a fourni de nouvelles informations sur Redfall. Un FPS coopératif - qui est bien plus qu'un jeu de tir - dans lequel on doit chasser des vampires en groupe dans le Massachusets.

La ville insulaire de Redfall, dans le Massachusets, est assiégée par une légion de vampires qui ont bloqué le soleil et coupé les citoyens du monde extérieur. Faites équipe avec une poignée de survivants et affrontez les monstres qui menacent de saigner la ville jusqu’à la dernière goutte. Via Xbox.

Le jeu d'Arkane Austin (Dishonored, Prey) s'exprimera pleinement à plusieurs, mais si vous ne trouvez personne pour vous accompagner, tout n'est pas perdu. La campagne peut être terminée en solo... sous réserve d'avoir une connexion internet fonctionnelle. « Une connexion à Internet persistante est nécessaire pour jouer en solo et en coopération » peut-on lire dans la foire aux questions.

C'est loin d'être le premier jeu à faire cela, mais c'est toujours regrettable de devoir dépendre d'un tel facteur pour apprécier son achat tranquillement de son côté.

Les différentes éditions du jeu

Redfall sera disponible à sa sortie dans le Xbox Game Pass ou à 80 euros, la première exclu Xbox de 2023 à subir cette augmentation de prix. Outre la version standard, une édition « Montrez les crocs » sera aussi proposée à 99,99€ (PC) ou 109,99€ (Xbox Series X|S). Voici son contenu :

Le jeu de base Redfall

Le pass de héros Redfall avec deux héros à venir

L'apparence multi-armes Rayon laser

L'accessoire pour arme pieu Couteau tactique

La tenue Expédition polaire pour Devinder

Tenue À l'aveugle pour Jacob

La tenue Guerrière pour Layla

La tenue Ingénieure volontaire pour Remi

Précommander Redfall, ou y jouer via le Xbox Game Pass, débloquera le pack « Chasseur de vampires ». Les bonus associés sont les suivants :