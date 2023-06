Le 1er mai 2023 nous avons eu le droit à la sortie de Redfall sur PC et Xbox Series et c'est un fait : le lancement fut raté et cela pour plusieurs raisons. Premièrement le jeu laisse un gout amer et une impression d'inachevé et d'incomplet. Deuxièmement le FPS manque cruellement d'optimisation et enfin troisièmement les bugs sont nombreux. Un triptyque de l'horreur pour n'importe quel jeu vidéo qui a de quoi rendre les joueurs fous. En conséquence de quoi Arkane Studios nous offre un patch pour tenter de résoudre les problèmes.

Redfall : un patch salvateur ?

Le studio Arkane Austin a publié son premier patch majeur pour son jeu de tir coopératif Redfall, celui-ci promettant des améliorations dans plusieurs domaines dont le gameplay en premier lieu mais aussi l'intelligence artificielle très largement encore perceptible. Cependant, aussi curieux que cela puisse paraitre il n'y a toujours aucune trace du mode 60FPS promis pour la Xbox Series X. Pire il n'y a plus aucune date sur le sujet de la part du studio ni de Bethesda. Pourquoi ? Une seconde déception que les joueurs n'hésitent pas à souligner. Dans son patchnote, Arkane déclare heureusement :

La version d'aujourd'hui n'est que notre premier patch et introduit de nombreux correctifs incrémentiels qui amélioreront Redfall. Une fois disponible, nous partagerons plus d'informations sur les futures mises à jour, y compris notre mode Performance 60 FPS, sur nos réseaux sociaux officiels

Une lueur d'espoir

Heureusement tout n'est pas noir au tableau puisque quatre domaines clés profitent du patch avec une meilleure qualité : la réactivité de l'IA, la fréquence des rencontres avec l'ennemi, l'efficacité du combat contre les vampires et l'amélioration du rendu graphique. La liste complète des correctifs est longue, elle couvre le gameplay, le combat, l'IA les PNJ, l'environnement, les performances, l'interface utilisateur, le multijoueur et la stabilité de manière générale. Ce qui manquait notamment à la version PC qui était gangréné par les problèmes de chute de framerate diverses et variées. Vous pouvez retrouver la liste complète des changements sur le site officiel du développeur.

On espère que tout va rentrer dans l'ordre très bientôt car rappelons que le lancement fut assez mauvais pour que Xbox réagisse officiellement sur le sujet via une déclaration de Phil Spencer (patron d'Xbox) qui s'est excusé de l'état du jeu. On imagine donc sans mal la pression sur les épaules du studio de développement mais aussi de Bethesda qui n'a sans doute pas laissé assez de temps de développement au jeu.