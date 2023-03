Le space-opéra Starfield, qui fait peur à Sony et qui frappera très fort, sera l'un des temps forts Xbox de 2023. Mais avant ce gros morceau, Arkane Austin (Prey) pourrait créer la surprise avec Redfall. Un jeu très orienté vers la coopération, mais qui d'après les développeurs, n'est pas vraiment comparable à Left 4 Dead malgré les apparences.

L'histoire inquiétante de Redfall expliqué en vidéo

Même si l'aspect coopératif et les ennemis de Redfall rappellent furieusement Left 4 Dead, le studio voit plus leur bébé comme un jeu à la Far Cry avec la touche Arkane voire un soupçon de Stalker. Un titre où le gameplay devrait encore briller, mais qui n'en oubliera pas son histoire. Et ça parle de quoi au juste ? Les joueurs vont débarquer sur l'île de Redfall, après qu'elle ait été mise à feu et à sang en raison d'expériences de la société Aevum Therapeutics. L'équivalent d'Umbrella Corporation pour Resident Evil ?

Toujours est-il qu'à la suite de ces manipulations, des gens disparaissent, le soleil se meurt et les vampires prennent le pouvoir sur l'archipel. Et au beau milieu de ce bazar gigantesque, les joueurs feront connaissance avec Layla (une étudiante télékinésiste), Remi (un ingénieur militaire), Jacob (un ancien tireur d'élite), et Devin (un cryptozoologue curieux).

Il se passe bien plus de choses qu'on ne pourrait le croire sur la charmante petite île de Redfall. Les scientifiques d'Aevum travaillent sur un projet révolutionnaire. Des gens disparaissent, il y a des cadavres et du sang partout, le soleil a été éclipsé et des vampires dirigent la ville. Ces derniers sont-ils simplement le fruit d'une expérience qui a mal tourné, ou quelque chose de bien pire ? Qui sont les dieux vampires ? Seule certitude : tout va encore empirer avant de revenir à la normale... peut-être. Via Bethesda.

Des mystères qui sont en partie dévoilées dans la bande-annonce de l'histoire de Redfall. Un trailer qui nous permet aussi d'avoir un aperçu plus détaillé des boss.

Crédits : YouTube.

Les dernières informations sur le jeu

Redfall sera une exclusivité de nouvelle génération et sortira le 2 mai 2023 sur Xbox Series X|S et PC. Comme pour chaque sortie Microsoft, il sera inclus dans le Xbox Game Pass. Un jeu jouable en solo, mais qui requiert une connexion obligatoire, qui exprimera son plein potentiel à plusieurs. Et à ce propos, il y a une excellente nouvelle.

Pour une telle production, les développeurs savent que la fréquentation dès le lancement est essentielle. C'est pourquoi le crossplay sera activé entre les joueurs Xbox Series et PC, afin qu'ils se retrouvent sans problème. Une fonctionnalité qui permet d'éviter de scinder une communauté multijoueur.