Certes, Redfall ne faisait pas partie des deux ou trois jeux les plus attendus de l'année. Mais les joueurs espéraient quand même à découvrir un très bon FPS. Malheureusement, le titre développé par Arkane Austin rate le coche. La faute notamment à sa technique chaotique, son gameplay peu engageant et son IA défaillante. Alors qu'Arkane Austin avait livré le très bon Prey, Redfall, lui, marque les esprits pour de mauvaises raisons. Au point de pousser Phil Spencer, dirigeant de Xbox Game Studios, à s'excuser auprès du public. Le développement de Redfall n'aura pas été de tout repos et l'équipe a tenu à adresser un message aux joueurs.

Arkane Austin se livre sur le développement compliqué de Redfall

À la toute fin des crédits de Redfall, un message des développeurs d'Arkane Austin apparaît. En quelques lignes, le studio aborde les difficultés de développement du FPS.

Lorsque nous nous sommes lancés dans la création de Redfall, notre objectif était de créer un nouveau jeu ambitieux tout en s'appuyant sur les valeurs créatives qui ont fait la réputation d'Arkane. Nous nous concentrons toujours sur la construction d'un monde atmosphérique, l'exploration et les mécanismes de jeu qui encouragent les joueurs à s'améliorer. Le défi consistait à conserver ces éléments tout en ajoutant une structure de missions en monde ouvert et une coopération à quatre joueurs. Pour donner vie à Redfall, nous avons enduré beaucoup de choses ensemble : la pandémie, les bouleversements mondiaux et une tempête unique en son genre qui a bloqué Austin pendant deux semaines [...]. Notre désir de créer quelque chose d'extraordinaire pour nos joueurs est ce qui nous a poussés à continuer.

Heureusement, le FPS d'Arkane Austin est dans le Game Pass

À la fin de son message, le studio texan se dit quand même heureux d'avoir pu livrer Redfall au public. Arkane Austin veut se servir de cette expérience compliquée pour grandir et faire mieux sur sa prochaine production. Pas sûr que cela suffise à faire passer la pilule pour les joueurs qui s'attendaient à un FPS d'exception. Au moins, le message permet de comprendre les difficultés que peut connaître un studio durant le développement d'un jeu vidéo, qui ne sont pas toujours mises en lumière. Rappelons que Redfall est disponible dans le Xbox Game Pass, dont le catalogue va s'enrichir en ce mois de mai.