Take-Two Interactive (GTA 6) a bien du mal à faire passer la pilule du portage PS4 et Nintendo Switch de Red Dead Redemption. Les joueurs vont être encore plus énervés après cette nouvelle.

Depuis quelques jours, Red Dead Redemption est revenu dans la lumière grâce à un portage sur PS4 et Nintendo Switch. Une belle annonce pour les fans mais qui a tout de suite tourné au vinaigre. En cause, l'absence totale d'améliorations graphiques et techniques significatives, et un prix délirant pour un jeu aussi vieux qui n'a pas été retouché comme d'autres vrais remasters. Alors que la polémique est toujours d'actualité, des bidouilleurs ont bricolé la version que tout le monde réclame.

Une nouvelle version de Red Dead Redemption sur Nintendo Switch

Si les ventes du portage de Red Dead Redemption ne semblent pas trop souffrir de l'énorme bad buzz, du côté de nombreux joueurs et joueuses, c'est toujours un fiasco. En effet, un très grand nombre de personnes ont crié au scandale pour cette version hors de prix qui a fait le strict minimum en termes d'améliorations. D'une résolution sub-HD sur PS3, on passe à de la 4K sur PS5 mais avec un framerate borné à 30fps. La mouture Nintendo Switch tourne en 1080p 30fps en mode console de salon, et 720p 30fps en nomade. Et ce taux d'images par seconde ne convient guère à la plupart des gens.

Le 60fps est-il possible pour l'édition PS5 de Red Dead Redemption ? Bien sûr, avec de l'optimisation et donc un vrai travail, ça semble même parfaitement atteignable sur Nintendo Switch également. On parle tout de même d'un jeu de 2010. Faire tourner le titre à 60fps, c'est la mission que s'est donnée le youtubeur Modern Vintage Gamer. Et le pire dans tout cela, c'est qu'il a fait cela en mode portable et non docké.

Dans sa vidéo, il détaille les étapes qui ont pu permettre d'avoir Red Dead Redemption en 60fps sur Nintendo Switch. Modern Vintage Gamer a eu recours aux logiciels ReverseNX-RT, FPSLocker et NX-FPS pour outrepasser les limites de framerate. Mais il lui a également fallu augmenter la fréquence du CPU, de 1 Ghz à 1,785 MHz, et du GPU en montant jusqu'à 614 MHz en mode nomade contre 460 MHz de base. La cadence de la mémoire a aussi été boostée de 1,6 GHz à 1,8 GHz.

Un jeu en 60fps constants ou quasiment

Avec ces overclockings, le youtubeur fait donc tourner Red Dead Redemption en 60fps sur Nintendo Switch. Ce n'est pas un framerate bloqué, mais les baisses les plus importantes ne vont pas en dessous de 50fps. Autrement dit, ce n'est rien du tout et l'expérience de jeu ne sera pas gâchée par cette inconsistance. Les dernières versions de la console, équipées du chipset Mariko, encaisseraient même encore mieux le bidouillage.

Durant l'opération, l'homme affirme n'avoir eu aucun bug, crash ou problèmes techniques, mais il y a plusieurs choses à savoir. Comme pour d'autres versions non officielles, il faut une Nintendo Switch piratée, ce qui est pour rappel interdit. En plus de poursuites judiciaires éventuelles, vous pouvez dire adieu à la garantie. De surcroît, augmenter la fréquence des puces d'une machine n'est pas un acte anodin, et il faut donc être bien conscient qu'un souci peut survenir à tout moment. Et pour sa démonstration, il précise que la Nintendo Switch était branchée tout du long.

Au-delà d'être en faveur ou non d'une telle pratique, cela prouve tout de même qu'un meilleur travail d'optimisation aurait pu être fait. Un travail tout court d'ailleurs, car on rappelle qu'on est loin des standards offerts par de véritables remasters comme Uncharted The Nathan Drake Collection par exemple.