On peut donc apprendre que le jeu culte Red Dead Redemption a été supprimé du catalogue digital du PS Plus. En d'autres termes, cela signifie tout simplement que vous ne pouvez plus jouer au jeu ni sur PlayStation 4 ni sur PlayStation 5.

Coup dur pour les fans de Red Dead Redemption

C'est le compte Twitter VideoTech qui a trouvé/déniché l'information :

Red Dead 1 n'est plus disponible en streaming sur PS Plus/PS Now après ses débuts sur le service en 2016 La seule façon moderne actuelle de jouer à Red Dead Redemption est désormais officiellement sur les consoles Xbox Series et Xbox One et les émulateurs tiers pour PC.

La messe est dite. Il n'est donc plus possible de jouer à cette pépite de Rockstar Games sur PS4 et PS5 et il faudra se contenter d'une version Xbox Series ou Xbox One pour rester dans la légalité. Ou alors ressortir du placard sa vieille PlayStation 3 pour vous sentir l'âme d'un rétro-gamer. Cela serait-ce un prémisse pour la préparation d'un remaster digne de ce nom pour notre génération actuelle de consoles et de PC ? Difficile à dire mais il est en tout cas fort dommage d'une telle pépite se retrouve sous la tombe sans avoir possibilité d'y jouer avec des consoles modernes.

La fin d'une époque ? En attendant vous pourrez toujours croiser les doigts et envoyer des bonnes ondes pour convaincre Rockstar de se décider à réaliser un remaster de Red Dead Redemption