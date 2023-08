La rumeur se faisait de plus en plus insistante : un remaster du premier Red Dead Redemption serait bientôt annoncé. Quelques semaines plus tard, une annonce officielle a été faite mais...

Les rumeurs autour des productions de Rockstar n’en finissent plus. Alors que les insiders et autres pseudo-leakers semblent enfin prêts à arrêter de « teaser » une annonce imminente pour GTA 6 tous les deux mois, c’est un autre jeu du studio qui était dernièrement sur toutes les lèvres : Red Dead Redemption. Un remaster aurait en effet été dans les cartons de R*, tout comme un sur GTA 4, mais l’éditeur aurait alors décidé de mettre les projets de côté pour se concentrer sur sa prochaine production majeure. Pourtant, au fil des semaines de nombreux indices laissaient pressentir que RDR aurait bien le droit à une cure de jouvence prochainement. Il y a enfin eu une annonce, et ce n'est pas celle que beaucoup de gens espéraient.

La grande annonce de Red Dead Redemption est là

Après des semaines de rumeurs, place à l’officialisation, mais pas celle à laquelle vous pensiez. Il y a plusieurs jours, l'organisme de classification coréen a enflammé la Toile lorsqu’une nouvelle version de Red Dead Redemption premier du nom a été trouvée dans sa base de données. Une découverte généralement annonciatrice d’une annonce imminente, qui s’est ensuite complétée d’indices supplémentaires dénichés dans les entrailles du site officiel de Rockstar. Une version Nintendo Switch était même attendue. La rumeur a encore enflé quand l’éditeur à l’étoile a ensuite teasé un nouveau contenu pour RDO, le premier depuis plus d’un an. Beaucoup y voyaient un lien avec cette potentielle annonce, mais toujours aucun Red Dead Redemption Remastered… et ce n'est pas près d'arriver. Rockstar a bel et bien révélé de nouvelles versions du jeu, mais pour la Nintendo Switch et la PS4, la version étant compatible avec la PS5.

Le bundle, facturé 49,99$, comprend Red Dead Redemption et l'extension narrative Undead Nightmare.... et c'est tout. Un ticket d'entrée très élevé pour un titre désormais poussiéreux. Pas d'améliorations graphiques, pas de remaster, c'est un simple portage ni plus ni moins du titre que tout le monde connaît. Autant dire que beaucoup de joueurs tombent de haut. Le jeu sera disponible sur Switch et PS4 dès le 17 août prochain en version digitale, puis le 13 octobre en versions physiques.

Une version au rabais

Red Dead Redemption revient donc sur PS4, Nintendo Switch et PS5 dans son jus d'origine. À noter qu'il n'y a donc aucune version native PlayStation 5, c'est juste de la rétrocompatibilité. Et comme si cela ne suffisait pas, cette « nouvelle » édition est moins fournie qu'en 2010. En effet, un précédent leak confirme l'absence du multijoueur. Vous ne pourrez découvrir que la campagne solo et son DLC plein de zombies si vous ne l'avez jamais fait à l'époque. « La fameuse extension narrative qui réimagine l'univers de Red Dead Redemption alors que Marston lutte pour échapper à une horde de morts-vivants implacables et cherche un remède dans une version surnaturelle terrifiante des westerns ».

Dans sa grande mansuétude, Rockstar Games annonce quand même un ajout : des langues supplémentaires. « Outre ces deux expériences solo classiques, de nouvelles langues sont disponibles pour la première fois : le chinois simplifié et traditionnel, le coréen, le polonais, le portugais brésilien, le russe et l'espagnol d'Amérique latine ». Cela fera plaisir aux pays concernés, mais ça fait léger pour celles et ceux qui auraient aimé un lifting graphique sur un jeu qui a plus de 13 ans. Le studio et Take-Two ont-ils eu peur de sortir un soft buggé comme GTA: The Trilogy – The Definitive Edition ou d'un mauvais retour sur investissement ?

Rendez-vous donc le 13 août pour Red Dead Redemption non remasterisé sur PS4 et Switch au prix de 49,99€. Ca fait mal.