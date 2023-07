Il y a quelques temps nous pouvions vous faire mention d'un compte rendu financier de l'année fiscale 2023 de chez Take-Two qui mentionnait explicitement le désir de lancer "deux nouvelles itérations de titres déjà sortis sur le marché". Si le nom de Red Red Redemption n'apparait nul part c'est toutefois l'hypothèse la plus probable et celle qui fait tourner le plus de têtes. Jeu culte de son état, nombreux sont les joueurs à vouloir mettre la main sur une version un peu plus moderne. Soit sous la forme d'un remaster soit mieux, sous celle d'un remake. Dans ces conditions, DigitalFoundy, spécialiste de la technique a voulu proposer une vision de ce que pourrait donner un remaster digne de ce nom.

Red Dead Redemption, un avant gout du remaster

Comme nous pouvions l'évoquer, Digital Foundry nous a donné un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler un éventuel remaster de Red Dead Redemption le tout en vidéo, avec le jeu qui tourne en 4K/60 FPS. Pour mémoire d'origine le titre de Rockstar ne pouvait pas tourner au dessus de 30 FPS. Comment tout ceci est possible avec les limites des consoles de l'époque ? Eh bien c'est simple, il s'agit en fait d'un émulateur PS3 sur PC. Pour arriver à ce résultat ils n'ont pas utilisé une petite configuration, loin de là, puisqu'il s'agit d'une tour qui embarque une RTX 4090. Evidemment nul besoin d'avoir autant pour faire tourner un émulateur, qui rappelons le, reste dans la pratique illégal. Quoi qu'il en soit, cette vidéo donne un magnifique aperçu de ce qu'il serait possible de faire avec une telle œuvre. Sachant qu'il est fort probable que si le projet est officiellement en route, d'autres améliorations pourraient voir le jour comme pourquoi pas de meilleures textures ou encore de nouveaux effets de lumières (le Ray tracing ?).

L'histoire d'un chef d'œuvre

À juste titre, Red Dead Redemption est considéré comme un jeu culte. L'histoire est bien écrite, et les personnages sont profonds et mémorables avec une grosse inspiration du coté du Western spaghetti notamment les films de Sergio Leone. Pour l'époque, ce jeu de Rockstar offre en plus un vaste monde ouvert qui recrée de manière réaliste l'Ouest américain à l'aube du XXe siècle avec en plus un gameplay immersif qui retranscrit très bien l'ambiance de l'Ouest sauvage. Une véritable petite merveille pour ceux qui sont fans de cinéma mais aussi les autres...