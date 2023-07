Depuis des mois, Red Dead Redemption Remastered fait parler de lui un peu partout sur la toile. Ça fait un moment que les rumeurs vont et viennent et les fans surveillent les moindres informations. Si on a toujours rien d'officiel, de nouveaux indices viennent toutefois de tomber et pourraient bien confirmer une bonne fois pour toutes l'existence du remaster. Il semblerait bien que Rockstar nous prépare quelque chose d'énorme.

Bientôt une annonce pour Red Dead Redemption remastered ?

Un remaster pour l'un des plus gros jeux de tous les temps. C'est ce qu'espèrent des millions de joueurs qui ne souhaitent qu'une chose, replonger dans l'ouest brutal de Rockstar sur PS5, Xbox Series et PC. Une nouvelle version qui se fait attendre, mais qui n'a surtout jamais été officialisée. Pour le moment, tout ne repose que sur des bruits de couloir plus ou moins convaincants. Dernièrement, c'est Take-Two qui a mis le feu aux poudres en déclarant qu'il prévoyait la ressortie de deux gros jeux ayant déjà fait leurs armes. Il n'en fallait pas plus pour les fans de la franchise. Aujourd'hui, de nouveaux éléments suggèrent que Rockstar s'apprêterait à faire une annonce prochainement.

Des petits malins en surveillance ont en effet découvert de nouvelles mentions sur le site officiel de Rockstar. Une nouvelle police d'écriture dédiée à Red Dead Redemption (RDRUltraHeadline) aurait ainsi été découverte. Ça paraît totalement anodin dit comme ça, mais ce genre de chose n'arrive généralement que pour une chose : la promotion de quelque chose de nouveau et donc ici, du potentiel Red Dead Redemption Remastered. Pour les utilisateurs Twitter (X) qui ont fait la découverte, Rockstar préparerait carrément un nouveau site dédié.

Rockstar reste muet, tout le monde attend des nouvelles

Pour l'heure, on reste toutefois encore au stade de la spéculation, mais les indices commencent à se faire nombreux. Il n'y aurait d'ailleurs absolument rien d'étonnant de voir revenir le premier Red Dead Redemption dans une version entièrement retapée après le succès du premier opus. On sait également que Rockstar aime bien remettre à jour ses jeux et les faire vivre des années durant. GTA 5 en est l'exemple parfait. Détenteur de tous les records de la boîte, le jeu a traversé pas moins de 3 générations de consoles pour une dizaine d'années d'existence. C'est hors norme, et mis à part quelques exceptions comme certains MMO ou jeu compétitif, rares sont les jeux à être capables d'une telle prouesse.

Affaire à suivre donc concernant ce remaster de Red Dead Redemption tant espéré. Rockstar a également fort à faire avec GTA 6, futur poule aux œufs d'or extrêmement attendue ici aussi. Les prochains mois devraient être plus riches en annonces et en surprises, bien que l'on ne sache pas vraiment quand Rockstar se décidera à communiquer ouvertement sur ses projets en cours.