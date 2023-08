Après avoir fait l'objet de rumeurs pendant un moment, et surtout fait miroiter une énorme surprise qui s'est finalement dégonflée aussi vite qu'elle avait enflé. Pour tout un tas de raisons, l'annonce de la version remasterisée de Red Dead Redemption n'est pas apparue comme une bonne nouvelle, et les critiques sont parties dans tous les sens.

Simple lissage, contenu multijoueur absent, prix avoisinant 50€… voici quelques-uns des arguments qui ont été pointés du doigt par les fans, sans compter la déception d'apprendre que ce n'est pas une suite, ni un remake, mais un simple remaster. Les joueurs ne s'attendaient donc à rien de bon, certains parlaient même de jeu définitivement mort-né. Mais la vérité, c'est que finalement, si l'on met de côté son prix un peu excessif, le remaster de Red Dead Redemption s'en sort assez bien, d'après les premiers comparatifs et critiques, mais est-ce vraiment suffisant ?

Les premiers comparatifs de Red Dead Redemption remaster déçoivent

ElAnalistaDeBits, chaîne Youtube spécialisée dans le domaine, a pris le temps de tester de long en large les versions PS3, Switch et PS4 (fat) du jeu pour en tirer des conclusions techniques évidentes. Le remaster est plutôt solide sur Nintendo Switch, console la moins puissante à accueillir cette nouvelle version du jeu de Rockstar, mais ce n'est pas le cas sur PS4. Chez Nintendo, le jeu tourne sans trop de mal en 30 fps et reste stable (1080p en docké, 720p en portable).

La version PS4 quant à elle s'en sort mieux graphiquement, évidemment, mais cette dernière a un gros problème, elle ne tourne qu'à 30 fps en 1080p. Les ombres sont plutôt propres et les modèles plus nets, c'est indéniable, et la différence est bien marquée lorsqu'on la compare directement à la version PS3 (heureusement). Mais voilà, le framerate ne volera pas bien haut. Elle est bel et bien bloquée à 30 fps. Et pour info, même en faisant tourner le jeu sur PS5, ça n'ira jamais au-dessus des 30 fps, même si la résolution, elle, passera en 4K.

La douche froide est énorme, les joueurs fulminent

Alors que les 60 fps sont sur toutes les langues et sont pratiquement devenu une norme lorsque l'on parle de remaster, Rockstar n'est visiblement pas de cet avis. Strauss Zelnick, PDG de Take Two, l'éditeur de Red Dead Redemption, avait même pris la parole pour défendre son jeu en estimant que le prix était justifié et que c'était même un « excellent rapport qualité/prix ». Inutile de vous dire que tout le monde n'est pas d'accord.

Si ça pouvait encore passer il y a quelques années, un remaster qui sort dans ces circonstances, ce n'est plus possible de nos jours. Alors que les premiers retours sur le jeu commencent à tomber (le nôtre arrive prochainement), les réactions des joueurs commencent elles aussi à se faire entendre. La plupart d'entre eux sont extrêmement déçus et le font savoir sur les réseaux sociaux. « C'est une honte » , « scandaleux », « ridicule vu le prix »… c'est la douche froide et les commentaires le font savoir.

Actuellement donc, le remaster de Red Dead Redemption ne propose donc qu'un portage visuellement propre, mais technique en dessous des standards, même en termes de remasters. Pour 50€, vous pourrez profiter du jeu dans son intégralité accompagné de son gros DLC narratif Undead Nightmare et… c'est tout.

Alors, vous en pensez quoi vu d'ici ?