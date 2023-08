Red Dead Redemption, l'un des jeux Rockstar Games les plus appréciés à ce jour, a annoncé son grand retour. Un comeback très attendu par les fans, mais qui ne s'est pas passé comme prévu. Au lieu d'avoir un remaster qui permettrait de moderniser ce jeu vieux de 13 ans, le studio et Take-Two ont opté pour un simple portage vendu plein pot. Deux points qui ont terriblement déçu, mais manifestement, ce tarif n'est pas un problème pour tout le monde.

Le prix de Red Dead Redemption n'est pas choquant

L'annonce de Red Dead Redemption sur PS4 et Nintendo Switch est très loin de n'avoir fait que des heureux. Si les possesseurs Nintendo Switch peuvent se réjouir de pouvoir goûter à ce titre, au global, les joueurs sont remontés et détruisent le jeu depuis cette révélation qui ne passe pas.

Les causes de ce bad buzz ? Une version quasi inchangée avec un prix élevé de 49,99€. Un tarif que beaucoup d'utilisateurs considèrent comme étant abusif compte tenu de l'absence de remaster, et aussi de l'âge de Red Dead Redemption. Et l'ajout du DLC Undead Nightmare ne suffit pas à calmer les esprits. « C'est une honte. 50$ pour un portage d'un jeu vieux de 13 ans. Pas de remake, pas de remaster, pas de version PC, pas de 60fps » déclare un internaute. « J'ai du mal à croire que Rockstar était autrefois un « gentil » dans l'industrie. Si l'on prend en compte les améliorations apportées à la version Xbox de Red Dead Redemption, gratuitement qui plus est, c'est insultant qu'ils fassent payer un jeu de 2010 au tarif d'un AAA » ajoute un autre.

Mais à en croire Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, cette levée de boucliers n'est pas franchement justifiée. Pour le patron de la société, Red Dead Redemption estime que c'est le juste prix. Il renchérit même en affirmant que c'est un « excellent rapport qualité-prix pour les consommateurs ». « C'est ce que nous estimons être le prix le plus juste d'un point de vue commercial. [ndlr : l'extension Undead Nightmare] était un excellent jeu autonome lors de sa sortie. Nous pensons donc que c'est un excellent pack et rapport qualité-prix pour les consommateurs » (via IGN).

Crédits : YouTube.

La colère toujours présente

En ligne, ce portage PS4 et Nintendo Switch de Red Dead Redemption est toujours aussi impopulaire. Désormais, le trailer compatibilise 109 000 « J'aime pas » pour 35 000 « J'aime » sur YouTube. Les commentaires sur Twitter continuent également d'affluer. « S'ils ne veulent pas faire de remake, un portage PC serait bien. Cela permettrait aux moddeurs de faire un bon travail » pour RealGamerMode. « Strauss Zelnick dit que faire payer 50 dollars pour Red Dead Redemption est le prix le plus juste commercialement parlant parce qu'il y a le DLC Undead Nightmare. C'est n'importe quoi. On peut acheter le jeu avec le DLC pour 40 dollars sur le store Xbox et l'édition GOTY pour 25 dollars sur Amazon » (via TheMetalAnimal). « Je ne paierai pas 50$ pour ça. Je suis prêt à payer cette somme pour un remake complet, mais pas pour un portage » (w1_aaron).

Le youtubeur Cycu1 a publié une première vidéo comparative de Red Dead Redemption. Et sans surprise, les changements sont inexistants. Il y a une différence nette en termes de contraste et de luminosité par exemple, mais encore faudrait-il connaître les réglages des deux versions. Mais quand même en bas à droite, vous gagnez un peu d'herbe. Est-ce que ça vaut 50 euros ? À vous de juger lors de la sortie le 17 août 2023 sur PS4 et Nintendo Switch.

À gauche l'original et à droite le portage (crédits : Cycu1).

Strauss Zelnick, qui était d'humour bavarde, a également lâché un indice majeur sur la date de sortie de GTA 6. Le PDG s'attend à de « nouveaux niveaux record de performance » pour l'exercice 2025. Soit entre avril 2024 et mars 2025. Qui d'autre que Grand Theft Auto 6 pourrait casser les compteurs et faire pleuvoir littéralement les billets verts ?