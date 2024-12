Alors qu'on ne pensait pas voir ce jour arriver, Red Dead Redemption est enfin sorti sur PC en octobre dernier. Qui dit version PC dit forcément la possibilité de drastiquement modifier l'expérience de jeu grâce à des mods. Qu'il s'agisse d'améliorer la qualité visuelle du vénérable titre, le gameplay ou encore ajouter de nouvelles fonctionnalités, les moddeurs se sont déjà sérieusement mis au travail. Voici quelques exemples qui peuvent clairement valoir le détour pour transcender l'iconique jeu de Rockstar dans sa version PC.

Des moddeurs de Red Dead Redemption PC plus rapides que leur ombre

En sa qualité de portage PC et non de remaster, Red Dead Redemption accuse sérieusement son grand âge. Cela se voit notamment au niveau de textures clairement pas de première fraîcheur, malgré le support de résolutions modernes comme la 4K. C'est là qu'intervient garbageman42069 avec le mod « Upscale Everything ». Pour l'heure, celui-ci améliore drastiquement la résolution de nombreux objets et autres éléments comme les impacts de balle ou les taches de sang. Le moddeur entend cependant bien retravailler à terme toutes les textures du jeu. Mais cela risque de prendre beaucoup de temps (et de préférence pas 14 ans).

Si vous avez envie de rendre Red Dead Redemption plus réaliste historiquement, le mod « Guns of the Old West Historical Overhaul » de ibr974 pourrait vous intéresser. Il permet en effet de renommer les armes du jeu par leur véritable nom d'époque. Par exemple : le Revolver Cattleman de départ devient ainsi le Colt Single Action Army. Il existe également des mods visant à changer le comportement des armes pour le rendre plus en phase avec l'armement du début du 20ème siècle.

Enfin, si vous êtes à la recherche d'une meilleure immersion dans un Red Dead Redemption déjà très solide sur ce point en son temps, un mod ajoute une nouveauté fort appréciable à sa version PC : une vue à la première personne. Fort justement appelé « First Person Redemption », ce mod de HanaShirokuma vous permet littéralement d'incarner John Marston. Vous pouvez trouver d'autres mods tout aussi intéressants en faisant vos courses sur la page Nexus Mods dédiée au jeu, citée en source ci-dessous.

