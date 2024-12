Fin octobre dernier, Rockstar répondait enfin aux prières des joueurs PC en leur offrant, dix ans après sa sortie initiale, un portage de Red Dead Redemption. Même s'il propose quelques améliorations appréciables comme le support du combo clavier/souris, des résolutions jusqu'en 4K ou des écrans ultra-larges, le résultat pouvait décevoir, surtout pour un tarif de 40 euros. Heureusement, les moddeurs sont là pour venir à la rescousse et améliorer tout cela. Tel est notamment le cas du mod qui nous intéresse ici.

Un début de rédemption pour Red Dead Redemption sur PC

Deux mois après sa sortie, les moddeurs se sont déjà mis en selle pour améliorer ce qui peut l'être sur le portage PC de Red Dead Redemption. Il faut dire que la gâchette devait les démanger, dix ans après la sortie du jeu sur Xbox 360 et PS3. Ils s'échinent donc à transcender le jeu pour lui offrir une véritable forme de rédemption. Parmi les exemples les plus frappants et prometteurs en la matière, nous avons justement Reality Redemption - Overhaul Project de LenLenH.

Comme son nom l'indique, ce mod entend améliorer énormément d'éléments de Red Dead Redemption PC pour le rendre plus réaliste. Cela passe d'abord par un gros travail de refonte sur la fidélité visuelle d'ensemble du titre. Mais au-delà de la plastique du jeu, LenLenH entretient de grandes ambitions pour son mod. Il prévoit en effet d'également changer en profondeur le gameplay, pour le rendre plus fluide et réaliste. Un grand coup de dépoussiérage en règle, en somme, qui ne fait que commencer.

Le mod en est en effet à ses balbutiements, comme on peut le voir dans la très longue liste de choses qu'il reste à faire sur sa page Nexus Mods. LenLenH recherche par ailleurs un développeur s'y connaissant en éclairage volumétrique et en Reshade. Un mod donc définitivement à surveiller à l'avenir si vous comptez vous replonger avec nostalgie dans Red Dead Redemption, mais avec une bonne touche de modernité plus que bienvenue.

Source : Nexus Mods