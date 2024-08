Il y a des annonces que l’on n’attendait plus et pourtant. Un employé de Rockstar a visiblement une grosse boulette et vendu la mèche sur cette version très attendue de Red Dead Redemption. Il était temps qu’elle sorte.

Red Dead Redemption a définitivement marqué le jeu vidéo de son empreinte. Il y a 14 ans maintenant, Rockstar prenait tout le monde de court avec sa nouvelle licence phare. Entre son monde ouvert riche comme jamais vu auparavant, son histoire au final bouleversant et son gameplay innovant, il s’est rapidement imposé comme une œuvre culte. Un jeu qui accuse malgré tout le poids des années et après moult rumeurs d’un remaster, la firme à l’étoile a bien sorti de nouvelles versions pour la Nintendo Switch et la PS4 sans aucune amélioration graphique. Des millions de joueurs étaient cependant encore laissés sur le carreau, mais après presque 15 ans, ils vont enfin pouvoir découvrir ce chef-d’œuvre comme il se doit.

Red Dead Redemption bientôt dans sa meilleure version ?

On vous arrête tout de suite, pas question de voir Red Dead Redemption en 60 fps et en 4K sur PS5 et Xbox Series. Une véritable version next-gen n’est toujours pas à l’ordre du jour, mais après plus d’une décennie les joueurs PC vont visiblement enfin pouvoir découvrir ce chef d'œuvre. Un portage a en effet leaké de bon matin ce mardi 13 août 2024 et de façon assez insolite. C’est en effet le PlayStation Store et la page officielle du jeu qui a vendu la mèche. Comme l’ont remarqué plusieurs internautes et le site Gematsu, Rockstar l’a mise à jour avec la description d’une version PC de Red Dead Redemption. Elle comprend la mention suivante : « Découvrez les aventures épiques de l'Ouest qui ont marqué toute une génération - maintenant sur PC pour la toute première fois. »

Selon ce descriptif officiel, la version PC de Red Dead Redemption serait en réalité un portage de l’édition parue en 2023. Elle serait alors dénuée de multijoueur et comprendrait tout le contenu de Red Dead Redemption GOTY, les mises à jour sorties sur PC et quelques améliorations spécifiques à la plateforme. Cela inclurait donc un meilleur framerate, la prise en charge de plusieurs écrans et l’audio spatial. Quelqu’un chez Rockstar risque de se faire taper sur les doigts après ce qui semble être une énorme boulette. Un employé a dû copier-coller la description de cette nouvelle version au mauvais endroit et avant son annonce. Naturellement, il faudra patienter jusqu’à l’officialisation pour en connaître la date de sortie de Red Dead Redemption PC. Il n’y aura certainement pas à attendre longtemps avant que Rockstar ne prenne la parole.

Description de la page officielle du PS Store avant et après ©Gematsu

Source : Gematsu