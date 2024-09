C’est une annonce qu’on n’attendait plus après toutes ces années et pourtant. Une version très attendue de Red Dead Redemption a une nouvelle fois été débusquée et grâce à Rockstar. Il était temps.

Red Dead Redemption s’est imposé comme l’un des monuments du jeu vidéo. Il y a de cela 14 ans, Rockstar prenait l'industrie de court avec sa nouvelle licence, désormais phare. La proposition était aussi énorme qu’originale pour l’époque. Entre un monde ouvert comme jamais vu auparavant, un gameplay innovant ou encore une narration bouleversante, son statut de jeu culte n’est pas démérité. Malgré tout, il accuse aujourd’hui le poids des années. Toujours pas de véritable remaster à l’horizon, Rockstar s’étant contenté de portages sans aucune véritable amélioration graphique sur PS4 et Nintendo Switch. Après 15 longues années, des millions de joueurs n’ont cependant toujours pas pu découvrir ce chef-d’œuvre, mais ce serait bientôt sur le point de changer.

La version PC de Red Dead Redemption

Les rumeurs autour d’un remaster en bonne et due forme de Red Dead Redemption semblent définitivement éteintes. Le projet ferait partie de ceux sacrifiés au profit du développement de GTA 6. N’espérez donc pas voir Red Dead Redemption en 60 fps et en 4K sur PS5 et Xbox Series. Une véritable version next-gen n’est plus à l’ordre du jour, mais ce sont bien les joueurs PC qui vont visiblement pouvoir découvrir le Far-West de Rockstar après près de 15 ans d’attente.

En farfouillant dans les fichiers de la dernière mise à jour du launcher de Rockstar, les datamineurs ont fait une trouvaille qui confirme à nouveau l’arrivée d’un tel portage de Red Dead Redemption. Un mystérieux dossier, vide pour le moment, au nom du jeu est apparu dans le launcher, tandis que l'appli Steam a déjà été créée en amont histoire de préparer le terrain en amont. Cela peut paraître assez innocent de prime abord, mais plusieurs jeux ont par le passé été débusqués de cette même manière. Ce n’est en soi pas tant une surprise.

Capture des nouveaux dossiers du launcher ©saiyambansal100

Un portage qui avait déjà leaké

En août 2024, un employé de Rockstar s’était vraisemblablement emmêlé les pinceaux en mettant à jour la page officielle du jeu sur le PlayStation Store. Elle avait alors été mise à jour avec la description d’une version PC de Red Dead Redemption. « Découvrez les aventures épiques de l'Ouest qui ont marqué toute une génération - maintenant sur PC pour la toute première fois », pouvait-on alors lire. Ce descriptif confirmait ainsi que cette version PC de Red Dead Redemption serait en réalité un simple portage de l’édition parue en 2023.

Autrement dit, elle serait dénuée de multijoueur et comprendrait tout le contenu de l’édition GOTY. Le tout serait accompagné de quelques améliorations spécifiques à la plateforme. Il a notamment été fait mention d’un meilleur framerate, la prise en charge de plusieurs écrans et l’audio spatial. À ce stade, il n’y a désormais plus qu’à attendre une annonce officielle de Rockstar et en bonne et due forme cette fois.

Source : Tez2