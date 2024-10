Contrairement à ce que beaucoup auraient espéré, la version PC de Red Dead Redemption prend la forme d'un portage et non d'un Remaster en bonne et due forme. Rockstar avait cependant promis quelques améliorations, notamment avec de meilleures résolutions et des textures plus détaillées. Un bond de géant par rapport aux versions déjà existantes sur PS3, Xbox 360 ou encore Nintendo Switch ? Geração Power Up répond avec un comparatif de son cru.

Red Dead Redemption vraiment magnifié sur PC ?

Après le magnifique Red Dead Redemption 2 sorti sur PC en 2019, Rockstar a enfin décidé de gâter les joueurs sur ordinateur d'un portage du tout premier opus. Au menu : un jeu pouvant tourner jusqu'en 8K, des paramètres graphiques de Bas à Ultra, support des technologies d'upscaling DLSS de NVIDIA et FSR d'AMD, ainsi que le support des écrans ultra-larges, entre autres bienfaits, mais cependant sans Ray Tracing. Sur le papier, cela promet malgré tout un titre définitivement plus beau que ce qu'il était à sa sortie en 2010.

En réalité, la différence ne saute pas autant aux yeux qu'on aurait pu l'espérer, comme le souligne la vidéo ci-dessous opposant le portage PC de Red Dead Redemption et ses versions Xbox 360 et Nintendo Switch. Le changement le plus notable se trouve dans une résolution plus élevée, rendant ainsi l'ensemble beaucoup plus net. Le titre profite également des capacités du PC pour se présenter dans une plus grande fluidité, pouvant largement dépasser les 60 images par seconde.

Enfin, portage d'un vieux jeu oblige, la plupart des configurations devraient pouvoir faire tourner Red Dead Redemption de manière impeccable. On reste cependant très loin de la claque graphique assénée par son illustre petit frère, et la somme de 50 euros demandée par Rockstar Games peut donc définitivement en rebuter plus d'un par rapport à ce qui est proposé.

Source : Geração Power Up sur YouTube